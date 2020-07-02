Альфа-Банк вошел в программу кредитования на возобновление деятельности

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Альфа-Банк присоединился к госпрограмме кредитования бизнеса на возобновление деятельности, которая мотивирует работодателей сохранять штат сотрудников в период пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба банка.

Льготный кредит под 2% годовых по данной программе выдается для покрытия любых документально подтвержденных расходов на предпринимательскую деятельность. К ним относятся, в том числе, выплата зарплаты, обслуживание ранее полученных кредитов по программе "8,5 процентов" и кредитов на поддержку и сохранение занятости. При этом средства нельзя тратить на выплату дивидендов, выкуп собственных акций и долей в уставном капитале, на благотворительность.

Согласно условиям программы, если заемщик до 1 марта 2021 года сохранит 90% и более персонала, кредит и начисленные проценты будут полностью погашены за счет государственной субсидии. При сохранении 80% штата будет погашена половина кредита. При несоблюдении этих условий заемщик получает отсрочку в погашении основного долга и процентов до декабря 2020 года. Получить помощь могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в пострадавших отраслях, список которых установлен правительством РФ. Размер кредита зависит от численности работников организации.