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Альфа-Банк вошел в программу кредитования на возобновление деятельности
Альфа-Банк присоединился к госпрограмме кредитования бизнеса на возобновление деятельности, которая мотивирует работодателей сохранять штат сотрудников в период РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:43
альфа-банк
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
альфа-банк, новости компаний - экономика

Альфа-Банк вошел в программу кредитования на возобновление деятельности

13:43 02.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд банка "Альфа-банк"
Стенд банка Альфа-банк
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Альфа-Банк присоединился к госпрограмме кредитования бизнеса на возобновление деятельности, которая мотивирует работодателей сохранять штат сотрудников в период пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба банка.
Льготный кредит под 2% годовых по данной программе выдается для покрытия любых документально подтвержденных расходов на предпринимательскую деятельность. К ним относятся, в том числе, выплата зарплаты, обслуживание ранее полученных кредитов по программе "8,5 процентов" и кредитов на поддержку и сохранение занятости. При этом средства нельзя тратить на выплату дивидендов, выкуп собственных акций и долей в уставном капитале, на благотворительность.
Согласно условиям программы, если заемщик до 1 марта 2021 года сохранит 90% и более персонала, кредит и начисленные проценты будут полностью погашены за счет государственной субсидии. При сохранении 80% штата будет погашена половина кредита. При несоблюдении этих условий заемщик получает отсрочку в погашении основного долга и процентов до декабря 2020 года. Получить помощь могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в пострадавших отраслях, список которых установлен правительством РФ. Размер кредита зависит от численности работников организации.
"Альфа-Банк активно участвует в поддержке малого и среднего бизнеса и делает все, чтобы использовать все возможности госпрограмм в рамках имеющихся лимитов. Мы принимаем заявки как от наших клиентов, так и от клиентов других банков, которым сейчас необходима поддержка. Особенно важно, что меры адресованы не только организациям, но и их сотрудникам, что позволит поддержать потребительский спрос и будет способствовать постепенному восстановлению экономической активности", - привели в пресс-службе комментарий члена правления, директора малого и микробизнеса Альфа-Банка Дениса Осина.
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