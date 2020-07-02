Москва готова делиться опытом по организации наблюдения на голосовании

"Я надеюсь, что та открытость, та транспарентность нашего штаба и его доступность, куда мог пройти любой эксперт, журналист, наблюдатель, не важно, в какое время дня и даже ночи, я думаю, что эта атмосфера также вам понравилась. И если вы в своих странах захотите использовать что-то из московского опыта, возможно, в плане не только организации наблюдения, но и электронного голосования, ...мы всегда открыты и рады поделиться информацией, всеми практиками, которые у нас существуют", - сказал Ковалёв в ходе встречи по итогам работы международных экспертов на голосовании по поправкам.