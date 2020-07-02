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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573790626.html
Москва готова делиться опытом по организации наблюдения на голосовании
Москва готова поделиться с иностранными коллегами своим опытом по организации наблюдения и онлайн голосования, сообщил первый заместитель руководителя... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:47
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
москва
общество
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, москва, общество

Москва готова делиться опытом по организации наблюдения на голосовании

13:43 02.07.2020 (обновлено: 13:47 02.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Москва готова поделиться с иностранными коллегами своим опытом по организации наблюдения и онлайн голосования, сообщил первый заместитель руководителя общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве, куратор корпуса наблюдателей Вадим Ковалёв в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Я надеюсь, что та открытость, та транспарентность нашего штаба и его доступность, куда мог пройти любой эксперт, журналист, наблюдатель, не важно, в какое время дня и даже ночи, я думаю, что эта атмосфера также вам понравилась. И если вы в своих странах захотите использовать что-то из московского опыта, возможно, в плане не только организации наблюдения, но и электронного голосования, ...мы всегда открыты и рады поделиться информацией, всеми практиками, которые у нас существуют", - сказал Ковалёв в ходе встречи по итогам работы международных экспертов на голосовании по поправкам.
Он отметил, что несмотря на то, что закон не предусматривал участие иностранных наблюдателей, тем не менее, международные эксперты участвовали в этом процессе.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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