В Латвии выявили один новый случай COVID-19

"За сутки было сделано 1716 тестов на COVID-19, подтвержден один новый случай заболевания", - говорится в сообщении.

С начала пандемии провели 154 494 теста, коронавирус был выявлен у 1122 человек. Выздоровели 988 человек, умерли 30 пациентов, по состоянию на четверг COVID-19 заражены 104 человека. В больницах находятся четыре пациента, у трех заболевание средней тяжести, один находится в тяжелом состоянии.