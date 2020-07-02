В Латвии выявили один новый случай COVID-19

РИГА, 2 июл – РИА Новости. Коронавирус COVID-19 обнаружен у одного человека в Латвии за минувшие сутки, общее число выявленных случаев достигло 1122, сообщается в четверг на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний.
"За сутки было сделано 1716 тестов на COVID-19, подтвержден один новый случай заболевания", - говорится в сообщении.
С начала пандемии провели 154 494 теста, коронавирус был выявлен у 1122 человек. Выздоровели 988 человек, умерли 30 пациентов, по состоянию на четверг COVID-19 заражены 104 человека. В больницах находятся четыре пациента, у трех заболевание средней тяжести, один находится в тяжелом состоянии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.