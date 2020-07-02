Житель Челябинска убил девушку, отказавшуюся выйти за него замуж

По данным прокуратуры, обвиняемый в ноябре 2018 года в подъезде жилого дома по проспекту Победы в Челябинске на почве конфликта убил знакомую, нанеся ей множество ножевых ранений. Как отметили в пресс-центре, молодой человек в день убийства предложил ей выйти замуж, но получил отказ.