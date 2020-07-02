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Житель Челябинска убил девушку, отказавшуюся выйти за него замуж
Суд назначил наказание в виде 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима жителю Челябинска, обвиняемому в убийстве 22-летней девушки, отказавшейся выйти за него... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:42
2020-07-02T13:42
челябинск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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челябинск, происшествия
ЧЕЛЯБИНСК, 2 июл – РИА Новости.
Суд назначил наказание в виде 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима жителю Челябинска
, обвиняемому в убийстве 22-летней девушки, отказавшейся выйти за него замуж, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, обвиняемый в ноябре 2018 года в подъезде жилого дома по проспекту Победы в Челябинске на почве конфликта убил знакомую, нанеся ей множество ножевых ранений. Как отметили в пресс-центре, молодой человек в день убийства предложил ей выйти замуж, но получил отказ.
"Калининский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Челябинска… Суд приговорил виновного к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), уточняется в сообщении.
Также в пользу родителей девушки взыскано по 700 тысяч рублей каждому в счет возмещения причиненного морального вреда и 88,7 тысячи рублей, затраченные на погребение.