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В Азербайджане увеличили штрафы за отсутствие медицинских масок
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в Кодекс административных нарушений, подразумевающие увеличение штрафов за неиспользование медицинских... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:41
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, ильхам алиев, азербайджан, в мире

В Азербайджане увеличили штрафы за отсутствие медицинских масок

13:41 02.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинские маски. Архивное фото
БАКУ, 2 июл – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в Кодекс административных нарушений, подразумевающие увеличение штрафов за неиспользование медицинских масок на фоне эпидемии коронавируса почти в два раза.
Ранее парламент Азербайджана принял законопроект, предусматривающий ужесточение штрафных санкций за неиспользование медицинских масок в связи с эпидемией COVID-19, согласно которому штрафы увеличиваются почти в два раза, за повторное нарушение планируют взимать до 470 долларов.
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"Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Кодекс об административных проступках. Согласно закону, увеличены штрафы за неиспользование средств индивидуальной защиты в период противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов", - сообщает пресс-служба Алиева.
Изменения вступают в силу со дня подписания. Согласно поправкам, за нарушение требований использования средств индивидуальной защиты дыхательных путей в период противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также за непредотвращение нарушения этих требований физических лиц штрафуют на 50 манатов (29 долларов), должностных лиц – на 100 манатов (59 долларов), юридических лиц – на 200 манатов (118 долларов). За повторное в течение года нарушение физических лиц штрафуют на 100 манатов, должностных лиц – на 200 манатов, юрлиц – на 400 манатов (235 долларов).
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В соответствии с проектом предусматривается двукратное увеличение штрафов и за этот проступок. Таким образом, за повторное нарушение физических лиц будут штрафовать в размере 200 манатов, должностных лиц – 400 манатов, юридических лиц – 800 манатов (470 долларов).
Законопроект был вынесен на голосование и принят. Для окончательного вступления в силу изменений необходимо утверждение документа президентом страны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗИльхам АлиевАзербайджанВ мире
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