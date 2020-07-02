В Азербайджане увеличили штрафы за отсутствие медицинских масок

БАКУ, 2 июл – РИА Новости. Президент Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в Кодекс административных нарушений, подразумевающие увеличение штрафов за неиспользование медицинских масок на фоне эпидемии коронавируса почти в два раза.

Ранее парламент Азербайджана принял законопроект, предусматривающий ужесточение штрафных санкций за неиспользование медицинских масок в связи с эпидемией COVID-19, согласно которому штрафы увеличиваются почти в два раза, за повторное нарушение планируют взимать до 470 долларов.

"Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Кодекс об административных проступках. Согласно закону, увеличены штрафы за неиспользование средств индивидуальной защиты в период противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов", - сообщает пресс-служба Алиева.

Изменения вступают в силу со дня подписания. Согласно поправкам, за нарушение требований использования средств индивидуальной защиты дыхательных путей в период противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также за непредотвращение нарушения этих требований физических лиц штрафуют на 50 манатов (29 долларов), должностных лиц – на 100 манатов (59 долларов), юридических лиц – на 200 манатов (118 долларов). За повторное в течение года нарушение физических лиц штрафуют на 100 манатов, должностных лиц – на 200 манатов, юрлиц – на 400 манатов (235 долларов).

В соответствии с проектом предусматривается двукратное увеличение штрафов и за этот проступок. Таким образом, за повторное нарушение физических лиц будут штрафовать в размере 200 манатов, должностных лиц – 400 манатов, юридических лиц – 800 манатов (470 долларов).

Законопроект был вынесен на голосование и принят. Для окончательного вступления в силу изменений необходимо утверждение документа президентом страны.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.