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Пропавшая в Саратове девушка нашлась в Челябинской области
Шестнадцатилетняя девушка, которая ушла из дома в Саратове шесть дней назад и пропала, найдена живой в Челябинской области, сообщило в четверг управление СК... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T23:46
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
челябинская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, челябинская область, происшествия

Пропавшая в Саратове девушка нашлась в Челябинской области

13:38 02.07.2020 (обновлено: 23:46 02.07.2020)
13758
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
САРАТОВ, 2 июл — РИА Новости. Шестнадцатилетняя девушка, которая ушла из дома в Саратове шесть дней назад и пропала, найдена живой в Челябинской области, сообщило в четверг управление СК России по Саратовской области.
Ранее СК России сообщил, что 16-летняя девушка 26 июня ушла из дома в Саратове и пропала, при этом до вечера 28 июня она вела переписку на странице в соцсети "ВКонтакте", после чего удалила ее. Следователи возбудили дело по статье УК России "Убийство". Поиски девушки продолжались, участие в них принимали в том числе волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

"Следователями СК совместно с сотрудниками органа полиции проведен значительный объем следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, позволивших установить местонахождение девочки. Она найдена на территории Челябинской области. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Принимаются меры к ее доставлению в город Саратов", — говорится в сообщении.

Следствие выразило признательность всем, кто принимал участие в поисках девушки.
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
30 июня, 19:48
В Саратове пропала девочка-подросток
2201147
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Следственный комитет России (СК РФ)Саратовская областьЧелябинская областьПроисшествия
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