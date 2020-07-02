Пропавшая в Саратове девушка нашлась в Челябинской области

САРАТОВ, 2 июл — РИА Новости. Шестнадцатилетняя девушка, которая ушла из дома в Саратове шесть дней назад и пропала, найдена живой в Челябинской области, сообщило в четверг управление СК России по Саратовской области.
Ранее СК России сообщил, что 16-летняя девушка 26 июня ушла из дома в Саратове и пропала, при этом до вечера 28 июня она вела переписку на странице в соцсети "ВКонтакте", после чего удалила ее. Следователи возбудили дело по статье УК России "Убийство". Поиски девушки продолжались, участие в них принимали в том числе волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".
"Следователями СК совместно с сотрудниками органа полиции проведен значительный объем следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, позволивших установить местонахождение девочки. Она найдена на территории Челябинской области. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Принимаются меры к ее доставлению в город Саратов", — говорится в сообщении.
Следствие выразило признательность всем, кто принимал участие в поисках девушки.
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