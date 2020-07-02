Пропавшая в Саратове девушка нашлась в Челябинской области

Ранее СК России сообщил, что 16-летняя девушка 26 июня ушла из дома в Саратове и пропала, при этом до вечера 28 июня она вела переписку на странице в соцсети "ВКонтакте", после чего удалила ее. Следователи возбудили дело по статье УК России "Убийство". Поиски девушки продолжались, участие в них принимали в том числе волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".