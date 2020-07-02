Роспотребнадзор дал рекомендации по работе во время жары

"В случае если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов – на два часа, при температуре 30,5 градусов – на четыре часа", - говорится в сообщении.

При работах на открытом воздухе, когда температура воздуха достигает 32,5 градусов, продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут, при этом суммарно в день работник не должен проводить за работой на жаре более 4-5 часов, уточнили в пресс-службе. Кроме того, к такой работе рекомендуется допускать лиц от 25 до 40 лет, подчеркнули в Роспотребнадзоре.