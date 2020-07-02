В небе над Ростовом-на-Дону предотвратили столкновение самолетов

В аэропорту Пулково столкнулись два пассажирских самолета

В аэропорту Пулково столкнулись два пассажирских самолета

Диспетчерам удалось предотвратить столкновение самолетов, однако сначала пилоты S7 не обратили внимания на команды на английском языке — они приняли их за фоновые переговоры.