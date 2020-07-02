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В небе над Ростовом-на-Дону предотвратили столкновение самолетов
В Ростовской области, над поселком Стожки, 10 июня чуть не столкнулись два пассажирских самолета, сообщил портал Aviation Safety. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:16
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ростовская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, emirates, airbus a320, boeing 777, s7 airlines, москва, осло, ростовская область, происшествия

В небе над Ростовом-на-Дону предотвратили столкновение самолетов

13:37 02.07.2020 (обновлено: 15:16 02.07.2020)
87389
© FlightAwareГрафик сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
График сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
© FlightAware
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Ростовской области, над поселком Стожки, 10 июня чуть не столкнулись два пассажирских самолета, сообщил портал Aviation Safety.
Airbus A320 авиакомпании S7, который выполнял рейс в Москву, приблизился к Boeing 777 компании Emirates Flight, направлявшемуся из Осло в Дубай.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
14 июня, 14:16
В аэропорту Пулково столкнулись два пассажирских самолета
Как передает "Пятый канал", борт S7 набирал высоту и находился в 147 километрах от эмиратского лайнера. Сближение означало так называемый конфликт, то есть возможное столкновение воздушных судов.
Диспетчерам удалось предотвратить столкновение самолетов, однако сначала пилоты S7 не обратили внимания на команды на английском языке — они приняли их за фоновые переговоры.
По информации СМИ, на пульте диспетчеров сработала сигнализация нарушения интервалов, а в Boeing — система предупреждение о столкновении. В результате самолеты благополучно разошлись.
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681147941112
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РоссияEmiratesAirbus A320Boeing 777S7 AirlinesМоскваОслоРостовская областьПроисшествия
Популярные комментарии
"сработала система предупреждение" правильно писать - придуприждениев!
2 июля, 13:40
Роман Жарков
102411114
приблизился на 147 км? и это опасно? я что-то недопонял
2 июля, 14:49
АКАндрей К
920104
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