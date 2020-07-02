https://ria.ru/20200702/1573790118.html
В небе над Ростовом-на-Дону предотвратили столкновение самолетов
В Ростовской области, над поселком Стожки, 10 июня чуть не столкнулись два пассажирских самолета, сообщил портал Aviation Safety. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:37
2020-07-02T15:16
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осло
ростовская область
происшествия
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https://ria.ru/20200614/1572910248.html
https://ria.ru/20200614/1572908044.html
Роман Жарков
"сработала система предупреждение" правильно писать - придуприждениев!
51
Андрей К
приблизился на 147 км? и это опасно? я что-то недопонял
16
9
россия
москва
осло
ростовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573788430_17:0:1675:932_1400x0_80_0_0_27a2c89718e791d4449a6bb78b490706.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, emirates, airbus a320, boeing 777, s7 airlines, москва, осло, ростовская область, происшествия