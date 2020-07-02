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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573789796.html
Путин подпишет указ о поправках после подведения итогов в ЦИК
Президент России Владимир Путин оперативно подпишет указ о внесении принятых на голосовании поправок в конституцию после официального подведения ЦИК итогов,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:39
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
дмитрий песков
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин подпишет указ о поправках после подведения итогов в ЦИК

13:33 02.07.2020 (обновлено: 13:39 02.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оперативно подпишет указ о внесении принятых на голосовании поправок в конституцию после официального подведения ЦИК итогов, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Разумеется, это будет сделано оперативно", - сказал РИА Новости Песков, отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что в пятницу президент подпишет указ о внесении поправок в конституцию, принятых на голосовании.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Вчера, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Чей голос в России имеет значение?
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, по данным главы ЦИК, составила порядка 65%.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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