В России стали чаще тонуть дети

"На сегодняшний день количество (утонувших - ред.) людей по сравнению с прошлым годом снизилось на 23%, но количество детей, которые погибли, с начала этого года увеличилось на 14%", - сказал он на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной правилам безопасности на воде летом.