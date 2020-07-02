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В России стали чаще тонуть дети
Количество утонувших детей увеличилось в России на 14% по сравнению с 2019 годом, свою роль в этом сыграла пандемия коронавируса, сообщил начальник управления... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:30
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

В России стали чаще тонуть дети

13:30 02.07.2020
293
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие купаются в Черном море в Судаке
Отдыхающие купаются в Черном море в Судаке
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Отдыхающие купаются в Черном море в Судаке. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Количество утонувших детей увеличилось в России на 14% по сравнению с 2019 годом, свою роль в этом сыграла пандемия коронавируса, сообщил начальник управления безопасности людей на водных объектах МЧС России - главный государственный инспектор по маломерным судам РФ Дмитрий Тарасов.
"На сегодняшний день количество (утонувших - ред.) людей по сравнению с прошлым годом снизилось на 23%, но количество детей, которые погибли, с начала этого года увеличилось на 14%", - сказал он на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной правилам безопасности на воде летом.
Тарасов отметил, что из-за ограничительных мер учеба закончилась раньше и родители вывезли детей в деревни и на дачи, где они остались без присмотра взрослых.
За последние 10 лет гибель людей на воде сократилась с более чем 4,5 тысяч до примерно 3 тысяч людей в год, добавил он.
Спасательный круг
11 мая 2019, 11:35
В МЧС рассказали, как спасти утопающего
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
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