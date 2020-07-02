В России стали чаще тонуть дети

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Количество утонувших детей увеличилось в России на 14% по сравнению с 2019 годом, свою роль в этом сыграла пандемия коронавируса, сообщил начальник управления безопасности людей на водных объектах МЧС России - главный государственный инспектор по маломерным судам РФ Дмитрий Тарасов.
"На сегодняшний день количество (утонувших - ред.) людей по сравнению с прошлым годом снизилось на 23%, но количество детей, которые погибли, с начала этого года увеличилось на 14%", - сказал он на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной правилам безопасности на воде летом.
Тарасов отметил, что из-за ограничительных мер учеба закончилась раньше и родители вывезли детей в деревни и на дачи, где они остались без присмотра взрослых.
За последние 10 лет гибель людей на воде сократилась с более чем 4,5 тысяч до примерно 3 тысяч людей в год, добавил он.
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