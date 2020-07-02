Кадыров поблагодарил жителей Чечни за самую высокую в России явку

ГРОЗНЫЙ, 2 июл – РИА Новости. Глава Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил жителей республики за активное голосование по поправкам в Конституцию РФ, обеспечившее самую высокую явку в России.

По данным ЦИК, Чечня заняла первое место по явке на голосование по поправкам в Конституцию РФ с 95,14% проголосовавших.

"Выражаю огромную благодарность жителям Чеченской Республики, руководству избирательной комиссии ЧР, всем сотрудникам территориальных и участковых комиссий за активное участие в голосовании и образцовую организацию этого процесса", - написал Кадыров в соцсети " ВКонтакте ".

Он также поздравил всех россиян с завершением общероссийского голосования, отметив активность, сознательность, дисциплину и патриотизм пришедших на избирательные участки.

Кадыров выразил уверенность, что народ сделал стратегический выбор, "который гарантирует стабильность в развитии социально-экономического потенциала России, в сохранении единства многонационального и многоконфессионального российского народа, его традиций, культуры и исторического наследия, роста благосостояния населения".