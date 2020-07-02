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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Кадыров поблагодарил жителей Чечни за самую высокую в России явку
Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил жителей республики за активное голосование по поправкам в Конституцию РФ, обеспечившее самую высокую явку в России. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:30
голосование по поправкам в конституцию
россия
чеченская республика (чечня)
конституция рф
рамзан кадыров
политика
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РИА Новости
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353
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россия, чеченская республика (чечня), конституция рф, рамзан кадыров, политика

Кадыров поблагодарил жителей Чечни за самую высокую в России явку

13:30 02.07.2020
1853
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 2 июл – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил жителей республики за активное голосование по поправкам в Конституцию РФ, обеспечившее самую высокую явку в России.
По данным ЦИК, Чечня заняла первое место по явке на голосование по поправкам в Конституцию РФ с 95,14% проголосовавших.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Вчера, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Чей голос в России имеет значение?
"Выражаю огромную благодарность жителям Чеченской Республики, руководству избирательной комиссии ЧР, всем сотрудникам территориальных и участковых комиссий за активное участие в голосовании и образцовую организацию этого процесса", - написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте".
Он также поздравил всех россиян с завершением общероссийского голосования, отметив активность, сознательность, дисциплину и патриотизм пришедших на избирательные участки.
Экран с предварительными итогами голосования по поправкам в Конституцию России в Центральной избирательной комиссии России
Вчера, 12:50Голосование по поправкам в Конституцию
В Кремле назвали итоги голосования по поправкам в Конституцию триумфом
Кадыров выразил уверенность, что народ сделал стратегический выбор, "который гарантирует стабильность в развитии социально-экономического потенциала России, в сохранении единства многонационального и многоконфессионального российского народа, его традиций, культуры и исторического наследия, роста благосостояния населения".
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, по данным ЦИК, составила порядка 65%.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
38210015
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияЧеченская республика (Чечня)Конституция РФРамзан КадыровПолитика
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