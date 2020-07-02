Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200702/1573789428.html
Онлайн-конференция, посвященная старту конкурса "Атом рядом"
6 июля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную старту конкурса "Атом рядом".
2020-07-02T13:29
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1573789428.jpg?1593685743
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1573789428.jpg?1593685743
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция, посвященная старту конкурса "Атом рядом"

13:29 02.07.2020
11
6 июля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную старту конкурса "Атом рядом".
Задать вопрос

Участники:
- председатель Межрегионального общественного движения ветеранов атомной энергетики и промышленности Владимир ОГНЕВ;
- директор Департамента по взаимодействию с регионами ГК "Росатом" Андрей ПОЛОСИН;
- музыкант, актер театра и кино, автор-исполнитель, телеведущий, солист и лидер группы "Несчастный случай" Алексей КОРТНЕВ;
- директор Фонда развития регионов "Содружество" Екатерина НОВИКОВА;
- руководитель программы "Территория культуры "Росатома" Оксана КОНЫШЕВА;
- режиссер, продюсер, соавтор книги "Мобильное кино: 100 шагов к созданию фильма" и создатель проекта Mobile Filmmaker//Территория мобильного кино Максим МУССЕЛЬ;
- блогер, автор проекта The Люди Антон ЛЯДОВ.

Конкурс пройдет с 6 июля по 20 августа при поддержке ГК "Росатом" и Фонда развития регионов "Содружество". Проект приурочен к 75-летнему юбилею отечественной атомной промышленности. Он станет частью обширного плана мероприятий, который реализует организационный комитет под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Судно заходит в бухту Крабовая острова Шикотан
На Сахалине заработают детские лагеря, которые были обсерваторами
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Всероссийский урок по правам человека может пройти для студентов
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме разработали пять проектов по противодействию нарушениям в СМИ
Инженер отдела эксплуатации информационных систем и платформ проводит настройку оборудования
"Доступный интернет" повышает цифровую грамотность россиян – эксперты
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Полуфиналисты конкурса "Лидеры России" получили гранты губернатора Ямала
Санкт-Петербург
В Петербурге умерли 45 пациентов с COVID-19
Автомобиль Следственного комитета РФ
Экс-замгубернатора Владимирской области получил новый срок за взятки
Отдыхающие купаются в Черном море в Судаке
В России стали чаще тонуть дети
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Совфед оценил сроки разработки законов, связанных с поправками
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по организации выставок
Тест на коронавирус
Пермский край может перейти на второй этап снятия ограничений по COVID-19
Верующие на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
Новые данные о насилии над детьми в монастыре на Урале передали в епархию
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов назвал голосование крымчан достойным ответом врагам России
Пожар в драмтеатре во Владимире
Стала известна причина пожара во Владимирском драмтеатре
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
"Росатом" выведет из эксплуатации установку для получения плутония У-5
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
04:03Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
Лента новостейМолния