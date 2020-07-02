Онлайн-конференция, посвященная старту конкурса "Атом рядом"

- председатель Межрегионального общественного движения ветеранов атомной энергетики и промышленности Владимир ОГНЕВ;- директор Департамента по взаимодействию с регионами ГК "Росатом" Андрей ПОЛОСИН;- музыкант, актер театра и кино, автор-исполнитель, телеведущий, солист и лидер группы "Несчастный случай" Алексей КОРТНЕВ;- директор Фонда развития регионов "Содружество" Екатерина НОВИКОВА;- руководитель программы "Территория культуры "Росатома" Оксана КОНЫШЕВА;- режиссер, продюсер, соавтор книги "Мобильное кино: 100 шагов к созданию фильма" и создатель проекта Mobile Filmmaker//Территория мобильного кино Максим МУССЕЛЬ;- блогер, автор проекта The Люди Антон ЛЯДОВ.Конкурс пройдет с 6 июля по 20 августа при поддержке ГК "Росатом" и Фонда развития регионов "Содружество". Проект приурочен к 75-летнему юбилею отечественной атомной промышленности. Он станет частью обширного плана мероприятий, который реализует организационный комитет под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко.