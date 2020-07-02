Онлайн-конференция, посвященная старту конкурса "Атом рядом"

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Участники:
- председатель Межрегионального общественного движения ветеранов атомной энергетики и промышленности Владимир ОГНЕВ;
- директор Департамента по взаимодействию с регионами ГК "Росатом" Андрей ПОЛОСИН;
- музыкант, актер театра и кино, автор-исполнитель, телеведущий, солист и лидер группы "Несчастный случай" Алексей КОРТНЕВ;
- директор Фонда развития регионов "Содружество" Екатерина НОВИКОВА;
- руководитель программы "Территория культуры "Росатома" Оксана КОНЫШЕВА;
- режиссер, продюсер, соавтор книги "Мобильное кино: 100 шагов к созданию фильма" и создатель проекта Mobile Filmmaker//Территория мобильного кино Максим МУССЕЛЬ;
- блогер, автор проекта The Люди Антон ЛЯДОВ.
Конкурс пройдет с 6 июля по 20 августа при поддержке ГК "Росатом" и Фонда развития регионов "Содружество". Проект приурочен к 75-летнему юбилею отечественной атомной промышленности. Он станет частью обширного плана мероприятий, который реализует организационный комитет под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- председатель Межрегионального общественного движения ветеранов атомной энергетики и промышленности Владимир ОГНЕВ;
- директор Департамента по взаимодействию с регионами ГК "Росатом" Андрей ПОЛОСИН;
- музыкант, актер театра и кино, автор-исполнитель, телеведущий, солист и лидер группы "Несчастный случай" Алексей КОРТНЕВ;
- директор Фонда развития регионов "Содружество" Екатерина НОВИКОВА;
- руководитель программы "Территория культуры "Росатома" Оксана КОНЫШЕВА;
- режиссер, продюсер, соавтор книги "Мобильное кино: 100 шагов к созданию фильма" и создатель проекта Mobile Filmmaker//Территория мобильного кино Максим МУССЕЛЬ;
- блогер, автор проекта The Люди Антон ЛЯДОВ.
Конкурс пройдет с 6 июля по 20 августа при поддержке ГК "Росатом" и Фонда развития регионов "Содружество". Проект приурочен к 75-летнему юбилею отечественной атомной промышленности. Он станет частью обширного плана мероприятий, который реализует организационный комитет под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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