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Таблоид выплатит Джеффри Рашу рекордную компенсацию по делу о клевете
Австралийская газета Daily Telegraph выплатит актеру Джеффри Рашу рекордную компенсацию в размере 2,9 миллионов долларов по делу о клевете, сообщает The... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T21:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
новости культуры, шоу-бизнес, джеффри раш, австралия

Таблоид выплатит Джеффри Рашу рекордную компенсацию по делу о клевете

21:56 02.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Джеффри Раш
Актер Джеффри Раш
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Австралийская газета Daily Telegraph выплатит актеру Джеффри Рашу рекордную компенсацию в размере 2,9 миллионов долларов по делу о клевете, сообщает The Guardian.
И хотя в Daily Telegraph утверждали, что эта сумма "явно завышена" (только за моральный ущерб Рашу должны выплатить 850 тысяч долларов), и пытались оспорить решение федерального суда Австралии, вынесенное в апреле 2019 года (тогда Раш выиграл иск о клевете), требования таблоида полностью отклонили.
В конце 2017 года Джеффри Раша возмутили статьи, опубликованные в Daily Telegraph. В них журналист Джонатан Моран обвинял его в "ненадлежащем поведении" в отношении актрисы Эрин Джин Норвилл (вместе с ней лауреат премии "Оскар" играл в постановке "Король Лир" в 2015-2016 годах). Тогда она рассказала, что актер якобы преднамеренно коснулся ее груди во время спектакля.
Раш обратился в суд и заявил, что эти обвинения нанесли "непоправимый вред репутации" (после этого скандала актер оставил пост президента Австралийской академии кинематографии и телевидения. – Прим.ред.).
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