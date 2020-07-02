Таблоид выплатит Джеффри Рашу рекордную компенсацию по делу о клевете

В конце 2017 года Джеффри Раша возмутили статьи, опубликованные в Daily Telegraph. В них журналист Джонатан Моран обвинял его в "ненадлежащем поведении" в отношении актрисы Эрин Джин Норвилл (вместе с ней лауреат премии "Оскар" играл в постановке "Король Лир" в 2015-2016 годах). Тогда она рассказала, что актер якобы преднамеренно коснулся ее груди во время спектакля.