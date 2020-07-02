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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573789343.html
Аксенов назвал голосование крымчан достойным ответом врагам России
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал высокую поддержку крымчанами поправок в Конституцию РФ достойным ответом всем врагам России. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:28
голосование по поправкам в конституцию
сергей аксенов (политик)
конституция рф
республика крым
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155889/90/1558899014_0:0:2647:1490_1400x0_80_0_0_502b514c208f3e1f33fd9438726760fd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
сергей аксенов (политик), конституция рф, республика крым, политика

Аксенов назвал голосование крымчан достойным ответом врагам России

13:28 02.07.2020
1607
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал высокую поддержку крымчанами поправок в Конституцию РФ достойным ответом всем врагам России.
Ранее сообщалось, что поправки в конституцию поддержали 90,07% избирателей Крыма, принявших участие в голосовании - свыше 1,1 миллиона избирателей, против высказались 9,08% - порядка 111 тысяч человек. Явка составила 81,75%.

"В Республике Крым завершилось общероссийское голосование по внесению изменений в конституцию РФ. Крымчане приняли в нем активное участие, что в очередной раз подтверждает высокий уровень поддержки президента и предложенных главой государства инициатив… Крымчане еще раз обозначили свою позицию: мы хотим быть с нашим Отечеством навсегда. Это достойный ответ всем врагам Крыма и России", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он поблагодарил крымчан за участие в голосовании. "Ваша активная гражданская позиция – главное условие качественных преобразований в стране и поступательного движения вперед", - подчеркнул глава республики.
Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Вчера, 13:05Голосование по поправкам в Конституцию
В Крыму поправки к Конституции поддержали более 1,1 миллиона избирателей
По его словам, изменения, которые коснутся конституции страны, станут основой стратегии государственного развития на многие годы и десятилетия вперед.
"Мы с вами приняли самое прямое и непосредственное участие в формировании этой стратегии, в определении будущего России", - подчеркнул Аксенов.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюСергей Аксенов (политик)Конституция РФРеспублика КрымПолитика
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