Аксенов назвал голосование крымчан достойным ответом врагам России

"В Республике Крым завершилось общероссийское голосование по внесению изменений в конституцию РФ. Крымчане приняли в нем активное участие, что в очередной раз подтверждает высокий уровень поддержки президента и предложенных главой государства инициатив… Крымчане еще раз обозначили свою позицию: мы хотим быть с нашим Отечеством навсегда. Это достойный ответ всем врагам Крыма и России", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".