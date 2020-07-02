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В США выявили 50,6 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на 50,6 тысячи, еще более 600 человек с COVID-19... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:27
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В США выявили 50,6 тысячи новых случаев коронавируса за сутки

13:27 02.07.2020
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© AP Photo / David J. PhillipПациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
© AP Photo / David J. Phillip
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на 50,6 тысячи, еще более 600 человек с COVID-19 скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По информации университета, за последние 24 часа в США зарегистрировали 50 655 новых случаев заражения и 645 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.
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Скорость распространения нового коронавируса
Днем ранее эти показатели составляли 44 766 и 1277 соответственно.
По данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 2 686 587 заразившихся, более 128 тысяч из них скончались. Отмечается, что почти 730 тысяч человек выздоровели.
Во всем мире, как сообщает университет, зафиксировали более 10,7 миллиона случаев заражения и свыше 516 тысяч смертей из-за COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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