В США выявили 50,6 тысячи новых случаев коронавируса за сутки

По информации университета, за последние 24 часа в США зарегистрировали 50 655 новых случаев заражения и 645 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 2 686 587 заразившихся, более 128 тысяч из них скончались. Отмечается, что почти 730 тысяч человек выздоровели.