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Онлайн-конференция чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова
4 июля в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию российского бойца смешанных боевых искусств, действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба НУРМАГОМЕДОВА.
2020-07-02T13:27
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1573789278.jpg?1593685645
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова

13:27 02.07.2020
69
4 июля в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию российского бойца смешанных боевых искусств, действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба НУРМАГОМЕДОВА.
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В ходе мероприятия спортсмен поделится карьерными планами, расскажет о перспективах своей команды, а также ответит на вопросы журналистов и поклонников.
Мероприятие состоится при поддержке бренда "Gorilla Energy".

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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