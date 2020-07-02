Онлайн-конференция чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова

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В ходе мероприятия спортсмен поделится карьерными планами, расскажет о перспективах своей команды, а также ответит на вопросы журналистов и поклонников.
Мероприятие состоится при поддержке бренда "Gorilla Energy".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В ходе мероприятия спортсмен поделится карьерными планами, расскажет о перспективах своей команды, а также ответит на вопросы журналистов и поклонников.
Мероприятие состоится при поддержке бренда "Gorilla Energy".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru