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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки три нарушения, Турция - одно, сообщается в... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:27
война в сирии
россия
идлиб (мухафаза)
латакия (город)
турция
сирия
алеппо
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, идлиб (мухафаза), латакия (город), турция, сирия, алеппо, в мире

Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки

13:27 02.07.2020
149
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
© РИА Новости
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки три нарушения, Турция - одно, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три факта открытия огня в провинциях: Латакия – один, Идлиб – два. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинции Алеппо", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводились.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября 2019, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииРоссияИдлиб (мухафаза)Латакия (город)ТурцияСирияАлеппоВ мире
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