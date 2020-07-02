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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Памфилова: голосования по поправкам "на пеньках или в багажниках" не было
Голосования по поправкам к Конституции РФ "на пеньках или в багажниках" не было, соответствующие фото или видео были сделаны специально, заявила председатель... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:48
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
политика
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353
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элла памфилова, конституция рф, политика

Памфилова: голосования по поправкам "на пеньках или в багажниках" не было

13:48 02.07.2020
601
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова после заседания ЦИК РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова после заседания ЦИК РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова после заседания ЦИК РФ
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Голосования по поправкам к Конституции РФ "на пеньках или в багажниках" не было, соответствующие фото или видео были сделаны специально, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, отметив, что, к примеру, на парламентских выборах в Великобритании избирателям предлагали голосовать "в пивнушках и химчистках".

"У нас не было голосования ни на пеньках, ни в багажниках. Снимали тогда, когда комиссии подъезжали или пожилые члены комиссии обходят пожилых в деревне. Ну, присели, отдохнули… Я понимаю, что кому-то больше нравятся голливудские пейзажи. У нас вот наша Россия, она такая, какая есть", - сказала Памфилова в эфире "России 1".

Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Вчера, 13:20Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по Конституции: подведение итогов
Глава ЦИК также сравнила голосование на участках в России и в Великобритании, где гражданам предлагают голосовать в "пивнушках".
"Мы специально сделали такую прекрасную нарезку, я дала поручение своим коллегам. Мы насобирали со всех стран,... как там голосуют. Особенно нам понравилось голосование на парламентских выборах Великобритании, где в пивнушках, в контейнерах каких-то, в химчистках", - заключила Памфилова.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаКонституция РФПолитика
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