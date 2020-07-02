Памфилова: голосования по поправкам "на пеньках или в багажниках" не было

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Голосования по поправкам к Конституции РФ "на пеньках или в багажниках" не было, соответствующие фото или видео были сделаны специально, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, отметив, что, к примеру, на парламентских выборах в Великобритании избирателям предлагали голосовать "в пивнушках и химчистках".
"У нас не было голосования ни на пеньках, ни в багажниках. Снимали тогда, когда комиссии подъезжали или пожилые члены комиссии обходят пожилых в деревне. Ну, присели, отдохнули… Я понимаю, что кому-то больше нравятся голливудские пейзажи. У нас вот наша Россия, она такая, какая есть", - сказала Памфилова в эфире "России 1".
Глава ЦИК также сравнила голосование на участках в России и в Великобритании, где гражданам предлагают голосовать в "пивнушках".
"Мы специально сделали такую прекрасную нарезку, я дала поручение своим коллегам. Мы насобирали со всех стран,... как там голосуют. Особенно нам понравилось голосование на парламентских выборах Великобритании, где в пивнушках, в контейнерах каких-то, в химчистках", - заключила Памфилова.