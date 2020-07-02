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Пермский край может перейти на второй этап снятия ограничений по COVID-19
Федеральный Роспотребнадзор разрешил Пермскому краю перейти на второй этап снятия ограничений, введенных из-за распространения COVID-19, сообщается на сайте... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:25
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Пермский край может перейти на второй этап снятия ограничений по COVID-19

13:25 02.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ПЕРМЬ, 2 июл - РИА Новости. Федеральный Роспотребнадзор разрешил Пермскому краю перейти на второй этап снятия ограничений, введенных из-за распространения COVID-19, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
В конце июня власти Пермского края попросили Роспотребнадзор изменить для региона показатели для выхода на второй этап послаблений, направив в федеральное ведомство письмо. Они ссылались на данные о заболеваемости COVID-19, соответствующие второму этапу послаблений. При этом коэффициент распространения болезни оставался больше единицы при норме 0,8.
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"Проанализировав динамику эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в регионе, учитывая соответствие основных показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер, критериям, утвержденным методологическими рекомендациями, считаем возможным согласовать снятие ограничительных мер, соответствующих второму этапу", — цитирует письмо от замруководителя Роспотребнадзора РФ Ирины Брагиной пресс-служба краевой администрации.
На втором этапе возобновляется работа предприятий торговли непродовольственными товарами с увеличением площади открываемого объекта до 800 квадратных метров, некоторых образовательных организаций.
​Ранее врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе стабилизировалась. Он ввел ряд послаблений, разрешив с 1 июля возобновить работу летним кафе, музеям, автошколам, торговым центрам площадью до 800 квадратных метров и ряду других учреждений.
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Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Пермском крае был объявлен 2 апреля, пока он действует до 14 июля. Сохраняется запрет на проведение культурно-массовых мероприятий, занятия фитнесом, работу физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов, фудкортов в торговых центрах.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 3 801 человека, выздоровели 2672 пациента, 125 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,4 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий МахонинКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Пермский крайОбщество
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