Пермский край может перейти на второй этап снятия ограничений по COVID-19

ПЕРМЬ, 2 июл - РИА Новости. Федеральный Федеральный Роспотребнадзор разрешил Пермскому краю перейти на второй этап снятия ограничений, введенных из-за распространения COVID-19 , сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.

В конце июня власти Пермского края попросили Роспотребнадзор изменить для региона показатели для выхода на второй этап послаблений, направив в федеральное ведомство письмо. Они ссылались на данные о заболеваемости COVID-19, соответствующие второму этапу послаблений. При этом коэффициент распространения болезни оставался больше единицы при норме 0,8.

"Проанализировав динамику эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в регионе, учитывая соответствие основных показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер, критериям, утвержденным методологическими рекомендациями, считаем возможным согласовать снятие ограничительных мер, соответствующих второму этапу", — цитирует письмо от замруководителя Роспотребнадзора РФ Ирины Брагиной пресс-служба краевой администрации.

На втором этапе возобновляется работа предприятий торговли непродовольственными товарами с увеличением площади открываемого объекта до 800 квадратных метров, некоторых образовательных организаций.

​Ранее врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе стабилизировалась. Он ввел ряд послаблений, разрешив с 1 июля возобновить работу летним кафе, музеям, автошколам, торговым центрам площадью до 800 квадратных метров и ряду других учреждений.

Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Пермском крае был объявлен 2 апреля, пока он действует до 14 июля. Сохраняется запрет на проведение культурно-массовых мероприятий, занятия фитнесом, работу физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов, фудкортов в торговых центрах.

По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 3 801 человека, выздоровели 2672 пациента, 125 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,4 тысячи человек.