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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200702/1573789147.html
Официальный курс евро на пятницу вырос на 33 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 32,8 копейки - до 79,5181 рубля, курс доллара увеличился на 7,85 копейки, до 70,5198... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:25
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на пятницу вырос на 33 копейки

13:25 02.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой евро и доллара
Электронное табло с символикой евро и доллара
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 32,8 копейки - до 79,5181 рубля, курс доллара увеличился на 7,85 копейки, до 70,5198 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на четверг на 19,07 копейки, составив 74,569 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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