Памфилова оценила сроки вступления в силу поправок в Конституцию

"Сейчас наши комиссии приводят в порядок документы, рассматривают, если вдруг поступили какие-то жалобы, все это стекается к нам. Все это оперативно и быстро. На основе этого мы завтра проводим официальное заседание, где будет принято постановление и утверждены официальные итоги. И дальше уже президент на основе этого может принимать соответствующие документы, которые бы вводили в действие новые поправки", - сказала Памфилова журналистам.