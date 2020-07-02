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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573789060.html
Памфилова оценила сроки вступления в силу поправок в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин может принять документы, которые введут в действие новые поправки к конституции, после утверждения официальных итогов голосования... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:09
владимир путин
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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владимир путин, элла памфилова, конституция рф, политика

Памфилова оценила сроки вступления в силу поправок в Конституцию

14:09 02.07.2020
789
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин может принять документы, которые введут в действие новые поправки к конституции, после утверждения официальных итогов голосования Центризбиркомом, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Сейчас наши комиссии приводят в порядок документы, рассматривают, если вдруг поступили какие-то жалобы, все это стекается к нам. Все это оперативно и быстро. На основе этого мы завтра проводим официальное заседание, где будет принято постановление и утверждены официальные итоги. И дальше уже президент на основе этого может принимать соответствующие документы, которые бы вводили в действие новые поправки", - сказала Памфилова журналистам.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюВладимир ПутинЭлла ПамфиловаКонституция РФПолитика
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