Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200702/1573788855.html
В Приморье глава Находки уходит в отставку
Мэр приморского города Находка Борис Гладких уходит в отставку, его назначат советником губернатора по транспорту, сообщает правительство региона. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:22
борис гладких
андрей тарасенко
олег кожемяко
камчатский край
приморский край
сахалинская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151549/81/1515498195_0:124:3072:1852_1400x0_80_0_0_0980f99faf5c0c9cdc7cd3b978fb77af.jpg
https://ria.ru/20200702/1573774163.html
https://ria.ru/20200702/1573771399.html
камчатский край
приморский край
сахалинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/151549/81/1515498195_0:124:3072:1852_1400x0_80_0_0_0980f99faf5c0c9cdc7cd3b978fb77af.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/151549/81/1515498195_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_bb106227d668aa2c483553044d61db0b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151549/81/1515498195_264:0:2312:2048_1400x0_80_0_0_22227367993ca9183f2b3fa018b6488c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
борис гладких, андрей тарасенко, олег кожемяко, камчатский край, приморский край, сахалинская область, политика

В Приморье глава Находки уходит в отставку

13:22 02.07.2020
2647
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкДолина реки Партизанская. Городской округ Находка. Приморский край
Долина реки Партизанская. Городской округ Находка. Приморский край
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Долина реки Партизанская. Городской округ Находка. Приморский край. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 июл - РИА Новости. Мэр приморского города Находка Борис Гладких уходит в отставку, его назначат советником губернатора по транспорту, сообщает правительство региона.
"С 7 июля Борис Гладких официально уходит в отставку, исполнять обязанности главы Находкинского городского округа будет Тимур Магинский", - говорится в сообщении.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поблагодарил Гладких за эффективную работу и вручил ему почетную грамоту губернатора Приморского края за высокий профессионализм, эффективную работу, компетентность и личный вклад в развитие Находкинского городского округа.
"Борис Иннокентьевич проделал большую работу, начиная с должности первого заместителя до мэра города. Он делал все возможное, порой в непростых условиях, чтобы Находка сохраняла свой облик, людям своевременно предоставлялись все необходимые социальные гарантии, город был в чистоте. Ему это удавалось", – сказал Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении. Он добавил, что Гладких будет назначен советником губернатора по транспорту.
Ранее власти Приморья сообщали, что кадровые изменения в управленческом аппарате Находкинского городского округа начались в марте. После рабочей поездки Кожемяко в город и встречи с местными жителями сразу три заместителя главы Находки написали заявления об увольнении. Кожемяко тогда оценил работу городских чиновников как неудовлетворительную и заявил о необходимости усилить администрацию муниципалитета компетентными сотрудниками.
Олег Кожемяко
Вчера, 10:22
Глава Приморья через инстаграм раздает щенков акита-ину
Гладких был назначен мэром Находки в июне 2018 года с должности первого замглавы города. Предыдущий глава Находки Андрей Горелов уволился после того, как на тот момент врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко предложил ему и председателю думы Находкинского городского округа Евгению Воронину написать заявления об увольнении из-за затянувшегося конфликта. По данным местных СМИ, конфликтная ситуация в муниципалитете связана с кадровой политикой.
Магинский родился на 1978 году на Камчатке. Занимал посты заместителя министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края. Был советником губернатора Сахалинской области и вице-мэром Корсакова по городскому хозяйству. С сентября 2017 года исполнял обязанности мэра Корсакова. В мае 2020 года он занял пост первого вице-мэра в Находкинском городском округе.
Сотрудник следственного комитета у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
Вчера, 09:26
В Приморье из-за халатности чиновников возбудили дело
220003
Обсудить 0
Борис ГладкихАндрей ТарасенкоОлег КожемякоКамчатский крайПриморский крайСахалинская областьПолитика
Рекомендуем
Результаты электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на экране в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
Путин объяснил, почему некоторые россияне проголосовали против поправок
График сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
СМИ: диспетчеры нарушили регламент при разведении самолетов над Ростовом
Сотрудник следственного комитета у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
В Приморье из-за халатности чиновников возбудили дело
Маленький ребенок
В Самаре отстранили от работы воспитателя, выкинувшую ребенка из коляски
Солдаты ВСУ на востоке Украины
Бывший депутат Рады заявил о страхе Украины вернуть Донбасс
Лужнецкая набережная и мост Лужники в Москве
В Москве-реке нашли тело младенца
Президент России Владимир Путин
Путин поддержал присвоение звания "Город трудовой доблести" 20 городам
Леонид Кравчук
Кравчук заявил, что Россия "поможет" Украине восстановить Донбасс
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Кремле прокомментировали итоги голосования по Конституции в НАО
Певица Надежда Бабкина
Надежда Бабкина рассказала о странности, увиденной при выходе из комы
Медик у машины скорой помощи
В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
Жириновский оценил идею Миронова провести досрочные выборы в Госдуму
Марс
Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе
Банкноты номиналом 2000 рублей
Опрос показал желаемый размер семейного дохода россиян
Врач беседует с будущими мамами в центре по ведению беременности и родов
Гинеколог назвал идеальный возраст для рождения первенца
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
04:03Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
Лента новостейМолния