В Приморье глава Находки уходит в отставку

"Борис Иннокентьевич проделал большую работу, начиная с должности первого заместителя до мэра города. Он делал все возможное, порой в непростых условиях, чтобы Находка сохраняла свой облик, людям своевременно предоставлялись все необходимые социальные гарантии, город был в чистоте. Ему это удавалось", – сказал Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении. Он добавил, что Гладких будет назначен советником губернатора по транспорту.