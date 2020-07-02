В Приморье глава Находки уходит в отставку

ВЛАДИВОСТОК, 2 июл - РИА Новости. Мэр приморского города Находка Борис Гладких уходит в отставку, его назначат советником губернатора по транспорту, сообщает правительство региона.
"С 7 июля Борис Гладких официально уходит в отставку, исполнять обязанности главы Находкинского городского округа будет Тимур Магинский", - говорится в сообщении.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поблагодарил Гладких за эффективную работу и вручил ему почетную грамоту губернатора Приморского края за высокий профессионализм, эффективную работу, компетентность и личный вклад в развитие Находкинского городского округа.
"Борис Иннокентьевич проделал большую работу, начиная с должности первого заместителя до мэра города. Он делал все возможное, порой в непростых условиях, чтобы Находка сохраняла свой облик, людям своевременно предоставлялись все необходимые социальные гарантии, город был в чистоте. Ему это удавалось", – сказал Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении. Он добавил, что Гладких будет назначен советником губернатора по транспорту.
Ранее власти Приморья сообщали, что кадровые изменения в управленческом аппарате Находкинского городского округа начались в марте. После рабочей поездки Кожемяко в город и встречи с местными жителями сразу три заместителя главы Находки написали заявления об увольнении. Кожемяко тогда оценил работу городских чиновников как неудовлетворительную и заявил о необходимости усилить администрацию муниципалитета компетентными сотрудниками.
Гладких был назначен мэром Находки в июне 2018 года с должности первого замглавы города. Предыдущий глава Находки Андрей Горелов уволился после того, как на тот момент врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко предложил ему и председателю думы Находкинского городского округа Евгению Воронину написать заявления об увольнении из-за затянувшегося конфликта. По данным местных СМИ, конфликтная ситуация в муниципалитете связана с кадровой политикой.
Магинский родился на 1978 году на Камчатке. Занимал посты заместителя министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края. Был советником губернатора Сахалинской области и вице-мэром Корсакова по городскому хозяйству. С сентября 2017 года исполнял обязанности мэра Корсакова. В мае 2020 года он занял пост первого вице-мэра в Находкинском городском округе.