Роспотребнадзор подготовил рекомендации по организации выставок

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор разработал методические рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции при организации конгрессов и выставок в России, сообщила пресс-служба ведомства.

"Роспотребнадзор разработал методические рекомендации по организации конгрессной и выставочной деятельности в России", - говорится в сообщении.

Перед открытием на площадке нужно будет провести влажную уборку и проверить работу вентиляции, уточняется в рекомендациях. Каждый день перед допуском на площадку всем сотрудникам следует измерять температуру и не допускать работников с признаками инфекции, подчеркнули в пресс-службе.

"Контакты между рабочими группами сотрудников на площадке должны быть ограничены. Во время монтажа, проведения мероприятия и демонтажа всем специалистам необходимо по возможности соблюдать дистанцию. Застройка экспозиции должна обеспечивать проход шириной не менее 3 метров", - отметили в Роспотребнадзоре.

На площадках выставок или конгрессов должны быть организованы места для обработки рук антисептиками, а все сотрудники на площадке должны быть в масках и перчатках, добавили в ведомстве.

Роспотребнадзор также рекомендует регистрировать посетителей онлайн, использовать бесконтактное оборудование и электронные системы подсчета, а между сессиями мероприятия следует устанавливать интервалы для проветривания и дезинфекции не менее 15 минут.