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Роспотребнадзор подготовил рекомендации по организации выставок
Роспотребнадзор разработал методические рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции при организации конгрессов и выставок в России, сообщила... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:21
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по организации выставок

13:21 02.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор разработал методические рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции при организации конгрессов и выставок в России, сообщила пресс-служба ведомства.
"Роспотребнадзор разработал методические рекомендации по организации конгрессной и выставочной деятельности в России", - говорится в сообщении.
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Перед открытием на площадке нужно будет провести влажную уборку и проверить работу вентиляции, уточняется в рекомендациях. Каждый день перед допуском на площадку всем сотрудникам следует измерять температуру и не допускать работников с признаками инфекции, подчеркнули в пресс-службе.
"Контакты между рабочими группами сотрудников на площадке должны быть ограничены. Во время монтажа, проведения мероприятия и демонтажа всем специалистам необходимо по возможности соблюдать дистанцию. Застройка экспозиции должна обеспечивать проход шириной не менее 3 метров", - отметили в Роспотребнадзоре.
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На площадках выставок или конгрессов должны быть организованы места для обработки рук антисептиками, а все сотрудники на площадке должны быть в масках и перчатках, добавили в ведомстве.
Роспотребнадзор также рекомендует регистрировать посетителей онлайн, использовать бесконтактное оборудование и электронные системы подсчета, а между сессиями мероприятия следует устанавливать интервалы для проветривания и дезинфекции не менее 15 минут.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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