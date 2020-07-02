https://ria.ru/20200702/1573788765.html
Омбудсмен рассказала подробности инцидента с девочкой в Красногорске
Ни одна из семей мальчиков, сбросивших пакет с мусором с балкона в Красногорске, из-за чего пострадала четырехлетняя девочка, в поле зрения органов системы... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:21
2020-07-02T14:08
ксения мишонова
красногорск
происшествия
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https://ria.ru/20200702/1573779480.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ксения мишонова, красногорск, происшествия
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Ни одна из семей мальчиков, сбросивших пакет с мусором с балкона в Красногорске, из-за чего пострадала четырехлетняя девочка, в поле зрения органов системы профилактики не попадала, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Ранее глава Красногорска Эльмира Хаймурзина сообщила в своем Instagram, что в микрорайоне Изумрудные холмы возле дома №5 по улице Бульвар Космонавтов кто-то из жителей выбросил из окна пакет с мусором. Внизу в этот момент проходила молодая семья. В пакете была бутылка, которая попала в голову четырехлетней девочке. После ее прооперировали. В настоящее время состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.
"Страшная трагедия. Девочка совсем малышка – 3 года 7 месяцев. Ей уже сделали сложную операцию. Очень надеюсь, что ей удастся выкарабкаться... В настоящее время проводится предварительное расследование. Пока установлено, что пакет с мусором бросил кто-то из детей с 23 этажа. Мама проживающего там семилетнего мальчика с утра попросила его вынести мусор, он же бросил его на этаже. Позже к нему пришли двое друзей-ровесников, баловались в коридоре, кому-то пришло в голову бросить пакет с балкона общего пользования. Кто именно это сделал, выясняют следственные органы. Ни одна из их семей ранее в поле зрения органов системы профилактики не попадала", - сказала Мишонова.
Она отметила, что предложила помощь семье пострадавшей девочки. "Сейчас выезжаю в больницу", - заключила она.