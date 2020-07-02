Омбудсмен рассказала подробности инцидента с девочкой в Красногорске

"Страшная трагедия. Девочка совсем малышка – 3 года 7 месяцев. Ей уже сделали сложную операцию. Очень надеюсь, что ей удастся выкарабкаться... В настоящее время проводится предварительное расследование. Пока установлено, что пакет с мусором бросил кто-то из детей с 23 этажа. Мама проживающего там семилетнего мальчика с утра попросила его вынести мусор, он же бросил его на этаже. Позже к нему пришли двое друзей-ровесников, баловались в коридоре, кому-то пришло в голову бросить пакет с балкона общего пользования. Кто именно это сделал, выясняют следственные органы. Ни одна из их семей ранее в поле зрения органов системы профилактики не попадала", - сказала Мишонова.