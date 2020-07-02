В ДНР поддержали резолюцию ООН о прекращении боевых действий

ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова поддержала резолюцию Совета безопасности ООН о прекращении боевых действий из-за пандемии COVID-19.
"Я полностью поддерживаю и подчеркиваю важность принятия 1 июля 2020 года резолюции Советом безопасности ООН о всеобщем и немедленном прекращении боевых действий сроком на три месяца. Я также призываю Украину обратить внимание на данную резолюцию, начать более активные шаги для скорейшего выполнения всех пунктов, прописанных в минских соглашениях", - заявила Морозова журналистам.
Он отметила, что именно в это время перед человечеством стоит общий вопрос выживания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.