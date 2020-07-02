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https://ria.ru/20200702/1573788645.html
В ДНР поддержали резолюцию ООН о прекращении боевых действий
Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова поддержала резолюцию Совета безопасности ООН о прекращении боевых действий из-за... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация в днр и лнр
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дарья морозова
донецкая народная республика
воз
оон
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус covid-19, ситуация в днр и лнр, коронавирусы, дарья морозова, донецкая народная республика, воз, оон, украина, в мире

В ДНР поддержали резолюцию ООН о прекращении боевых действий

13:19 02.07.2020
1523
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова поддержала резолюцию Совета безопасности ООН о прекращении боевых действий из-за пандемии COVID-19.
"Я полностью поддерживаю и подчеркиваю важность принятия 1 июля 2020 года резолюции Советом безопасности ООН о всеобщем и немедленном прекращении боевых действий сроком на три месяца. Я также призываю Украину обратить внимание на данную резолюцию, начать более активные шаги для скорейшего выполнения всех пунктов, прописанных в минских соглашениях", - заявила Морозова журналистам.
Он отметила, что именно в это время перед человечеством стоит общий вопрос выживания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация в ДНР и ЛНРКоронавирусыДарья МорозоваДонецкая Народная РеспубликаВОЗООНУкраинаВ мире
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