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Распространение нового коронавируса
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В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 27,7 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 450, до 27 746, всего с начала пандемии умерли 1687 человек, сообщил телеканал... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:16
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, румыния, в мире

В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 27,7 тысячи

13:16 02.07.2020
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© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 450, до 27 746, всего с начала пандемии умерли 1687 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 27 296 случаях заражения, 1667 из которых стали летальными.
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"На сегодня в Румынии подтверждены 27 746 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1687 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что более 20,4 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗРумынияВ мире
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