Посольство России прокомментировало случаи чумы в Монголии

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Власти Монголии сразу приняли необходимые меры после выявления на западе страны двух случаев заболевания чумой, причин для беспокойств нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Улан-Баторе.
Ранее СМИ сообщили, что власти Монголии за последние сутки зарегистрировали два случая заболевания чумой в западной части страны.
"Это все произошло в удаленном от Улан-Батора аймаке (современная административно-территориальная единица в Монголии. — Прим. ред.). Он находится на западе страны. У нас пока нет данных о том, что там находятся россияне. Там два случая — это два человека в двух сомонах (наименьшая административно-территориальная единица. — Прим. ред). И меры были приняты сразу же местными властями. Они изолировали этих людей и их возможные контакты. Поэтому оснований для серьезных беспокойств нет", — сообщили агентству в пресс-службе российской дипмиссии.
Там отметили, что сомоны, где были обнаружены случаи заболевания, перекрыты, туда нельзя проехать.
"Мы также можем сослаться на представителя ВОЗ в Монголии Сергея Диордицу, который сказал, что это сезонное явление, причин для беспокойств здесь нет. Я поясню: в Монголии есть природные очаги чумы. Болезнь распространяется тарбаганами (млекопитающее рода сурков. — Прим. ред.). Проблема в том, что местные жители, несмотря на запреты и рекомендации местных властей, на них продолжают охотиться и употребляют их в пищу, так как это является местным деликатесом", — отметили в пресс-службе.
Собеседница агентства добавила, что заразиться можно не при употреблении тарбаганов в пищу, а при разделке, однако в целом это единичные случаи.
"Туристов здесь нет, а те россияне, которые находятся здесь, — их не так много и они редко бывают в тех краях", — добавили в посольстве.