Посольство России прокомментировало случаи чумы в Монголии

"Это все произошло в удаленном от Улан-Батора аймаке (современная административно-территориальная единица в Монголии. — Прим. ред.). Он находится на западе страны. У нас пока нет данных о том, что там находятся россияне. Там два случая — это два человека в двух сомонах (наименьшая административно-территориальная единица. — Прим. ред). И меры были приняты сразу же местными властями. Они изолировали этих людей и их возможные контакты. Поэтому оснований для серьезных беспокойств нет", — сообщили агентству в пресс-службе российской дипмиссии.