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Кировская прокуратура проверит историю со свалкой трупов животных в лесу
Прокуратура Кировской области организовала проверку по сообщениям об обнаружении на территории Кирово-Чепецкого района останков животных, сообщается на сайте... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:13
кирово-чепецкий район
кировская область
происшествия
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кирово-чепецкий район
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РИА Новости
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60
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кирово-чепецкий район, кировская область, происшествия

Кировская прокуратура проверит историю со свалкой трупов животных в лесу

13:13 02.07.2020
787
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Прокуратура Кировской области организовала проверку по сообщениям об обнаружении на территории Кирово-Чепецкого района останков животных, сообщается на сайте ведомства.
Ранее в местных СМИ были опубликованы фотографии из леса возле деревни Рублево, где грибники обнаружили десятки незахороненных трупов домашних животных.
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"Прокуратура Кировской области организовала проведение проверки соблюдения природоохранного законодательства. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. При выявлении нарушений закона будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на контроле руководства прокуратуры Кировской области", - говорится в сообщении.
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Кирово-Чепецкий районКировская областьПроисшествия
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