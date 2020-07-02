Кировская прокуратура проверит историю со свалкой трупов животных в лесу

"Прокуратура Кировской области организовала проведение проверки соблюдения природоохранного законодательства. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. При выявлении нарушений закона будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на контроле руководства прокуратуры Кировской области", - говорится в сообщении.