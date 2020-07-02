https://ria.ru/20200702/1573788326.html
Кировская прокуратура проверит историю со свалкой трупов животных в лесу
Прокуратура Кировской области организовала проверку по сообщениям об обнаружении на территории Кирово-Чепецкого района останков животных, сообщается на сайте... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:13
2020-07-02T13:13
кирово-чепецкий район
кировская область
происшествия
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кирово-чепецкий район
кировская область
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кирово-чепецкий район, кировская область, происшествия