В Иране прокомментировали санкции США против Сирии

ТЕГЕРАН, 2 июл – РИА Новости. Тегеран считает, что санкции Вашингтона против Дамаска неконструктивны, так или иначе они обречены на провал, заявил РИА Новости официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
"Убеждены, что они потерпят провал и в этот раз. Мы считаем этот американский закон неконструктивным и рассматриваем его как вмешательство (в дела Сирии), осуждаем его", - сказал Рабии.
Президент США Дональд Трамп подписал соответствующий закон, который стал известен как "Цезарь", в конце 2019 года. Он вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкционный список был расширен 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии Башара Асада Асма и его сестра Бушра, а также 21 организация.
Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявлял, что США пытаются лишить сирийское население "последнего куска хлеба", используя санкции в качестве последнего оружия для достижения своих целей в САР. По его словам, Дамаск уже научился противодействовать санкциям Вашингтона и предпринимает действия для борьбы с последствиями санкций.