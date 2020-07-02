На Филиппинах из-за COVID-19 освободили 15 тысяч заключенных

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 15 тысяч заключенных освободили на Филиппинах на фоне ситуации с коронавирусом в период с 17 марта по 22 июня, сообщило филиппинское издание Philippine Star со ссылкой на министерство внутренних дел и местного самоуправления Филиппин.
По сообщению издания, речь идет об освобождении в общей сложности 15 322 заключенных, большинство из них - "пожилые люди и лица, совершившие легкие правонарушения или правонарушения, допускающие освобождение под залог".
Отмечается, что пенитенциарные учреждения на Филиппинах переполнены, что делает практически невозможным соблюдение заключенными правил социального дистанцирования и гигиены. По состоянию на 2 июля в учреждениях, подконтрольных бюро управления тюрьмами и пенологии (BJMP), зафиксировано 783 подтвержденных случая заражения коронавирусом среди заключенных, среди сотрудников заразились 135 человек.
Издание сообщает со ссылкой на филиппинский минздрав, что число зараженных коронавирусом в стране достигло 38 805, от заболевания скончались 1274 человек. Выздоровели свыше 10,6 тысячи заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.