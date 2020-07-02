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На Филиппинах из-за COVID-19 освободили 15 тысяч заключенных
Более 15 тысяч заключенных освободили на Филиппинах на фоне ситуации с коронавирусом в период с 17 марта по 22 июня, сообщило филиппинское издание Philippine... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:11
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коронавирус covid-19, филиппины, в мире

На Филиппинах из-за COVID-19 освободили 15 тысяч заключенных

13:11 02.07.2020
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© AP Photo / Aaron FavilaМестные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 15 тысяч заключенных освободили на Филиппинах на фоне ситуации с коронавирусом в период с 17 марта по 22 июня, сообщило филиппинское издание Philippine Star со ссылкой на министерство внутренних дел и местного самоуправления Филиппин.
По сообщению издания, речь идет об освобождении в общей сложности 15 322 заключенных, большинство из них - "пожилые люди и лица, совершившие легкие правонарушения или правонарушения, допускающие освобождение под залог".
Отмечается, что пенитенциарные учреждения на Филиппинах переполнены, что делает практически невозможным соблюдение заключенными правил социального дистанцирования и гигиены. По состоянию на 2 июля в учреждениях, подконтрольных бюро управления тюрьмами и пенологии (BJMP), зафиксировано 783 подтвержденных случая заражения коронавирусом среди заключенных, среди сотрудников заразились 135 человек.
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
30 июня, 12:31Распространение нового коронавируса
На Филиппинах число зараженных COVID-19 превысило 37,5 тысячи
Издание сообщает со ссылкой на филиппинский минздрав, что число зараженных коронавирусом в стране достигло 38 805, от заболевания скончались 1274 человек. Выздоровели свыше 10,6 тысячи заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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