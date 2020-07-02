Иран рассмотрит запросы от Венесуэлы на поставки товаров

"Если в перспективе правительство и народ Венесуэлы будут нуждаться в товарах, которыми Иран может их обеспечить, мы всерьез рассмотрим этот вопрос. Угрозы США не повлияют на решимость осуществлять свободную и законную торговлю между двумя странами", - сказал Рабии.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США вводят санкции против пяти капитанов иранских танкеров за поставки топлива в Венесуэлу.
Ранее в Венесуэлу из Ирана прибыли пять танкеров с топливом и оборудованием для НПЗ. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявлял, что Тегеран готов направить в Венесуэлу дополнительные грузы с сырьем и энергоресурсами, если Каракас попросит об этом.
Кроме того, Иран отправлял еще одно судно Венесуэле, но с продовольствием, предназначенным для открытия первого иранского супермаркета в стране.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прежде заявлял, что намерен в скором времени посетить Иран, чтобы подписать пакет документов, в том числе в энергетической и военной сферах.
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