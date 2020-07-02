Иран учитывает все варианты развития ситуации с оружейным эмбарго

"Однако мы прекрасно понимаем, что американский режим пытается дать ход вопросу об оружейном эмбарго и (резолюции – ред.) МАГАТЭ в рамках одного опасного замысла. Мы учитываем все возможные сценарии и варианты по каждому из этих вопросов. Будем принимать необходимые и соответствующие решения без спешки", - сказал Рабии.

Согласно проекту, Совбез должен постановить, что после истечения срока действия мер, введенных в резолюции 2231, "все государства-члены должны препятствовать прямым или косвенным поставкам, продаже или передаче Ирану через свои территории или своими гражданами, либо с использованием их судов или самолетов … оружия и связанных с ним материалов". Исключение, исходя из американского проекта, может быть, в случае если специальный комитет одобрит по крайней мере за 30 дней такую деятельность "в гуманитарных целях или для любых других задач, соответствующих целям этой резолюции".