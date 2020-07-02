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Иран учитывает все варианты развития ситуации с оружейным эмбарго
Тегеран рассматривает все варианты развития событий вокруг оружейного эмбарго и резолюции МАГАТЭ, но спешить с ответом не будет, сообщил РИА Новости официальный РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:08
али рабии
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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в мире
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353
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али рабии, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), евросоюз, магатэ, тегеран (город), оон, иран, сша, в мире

Иран учитывает все варианты развития ситуации с оружейным эмбарго

13:08 02.07.2020
159
© Fotolia / Emanuele MazzoniТегеран, Иран
Тегеран, Иран
© Fotolia / Emanuele Mazzoni
Тегеран, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 июл – РИА Новости. Тегеран рассматривает все варианты развития событий вокруг оружейного эмбарго и резолюции МАГАТЭ, но спешить с ответом не будет, сообщил РИА Новости официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
По его словам, резолюцию МАГАТЭ по допуску к двум спорным ядерным объектам в Иране и попытки США продлить оружейное эмбарго Тегеран рассматривает как два разных вопроса.
"Однако мы прекрасно понимаем, что американский режим пытается дать ход вопросу об оружейном эмбарго и (резолюции – ред.) МАГАТЭ в рамках одного опасного замысла. Мы учитываем все возможные сценарии и варианты по каждому из этих вопросов. Будем принимать необходимые и соответствующие решения без спешки", - сказал Рабии.
Ранее США внесли в СБ ООН проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок действия которого истекает этой осенью.
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Согласно проекту, Совбез должен постановить, что после истечения срока действия мер, введенных в резолюции 2231, "все государства-члены должны препятствовать прямым или косвенным поставкам, продаже или передаче Ирану через свои территории или своими гражданами, либо с использованием их судов или самолетов … оружия и связанных с ним материалов". Исключение, исходя из американского проекта, может быть, в случае если специальный комитет одобрит по крайней мере за 30 дней такую деятельность "в гуманитарных целях или для любых других задач, соответствующих целям этой резолюции".
Кроме того, документ предполагает введение запрета на поставки, продажу или передачу из Ирана оружия. Страны-члены ООН, согласно тексту, должны запрещать своим гражданам закупать оружие у Ирана. Авторы предлагают запретить государствам делиться с Ираном специалистами, знаниями, финансовыми ресурсами, которые могут быть использованы для создания и обслуживания вооружений. США также предлагают запретить Тегерану осуществлять такие действия в отношении внешнего мира.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
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Али РабииСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ЕвросоюзМАГАТЭТегеран (город)ООНИранСШАВ мире
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