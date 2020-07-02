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В Ингушетии 15 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации
Пятнадцать пациентов с коронавирусом в Ингушетии находятся в реанимации, один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:07
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, республика ингушетия

В Ингушетии 15 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

13:07 02.07.2020
107
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 2 июл – РИА Новости. Пятнадцать пациентов с коронавирусом в Ингушетии находятся в реанимации, один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии с начала пандемии выявлены 3069 случаев заражения коронавирусом, скончались 69 человек, в том числе муфтий республики.
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"Всего госпитализировано 169 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 69, из них 15 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая одного человека, подключенного к аппарату ИВЛ", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в республике выявлено 19 новых случаев коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3088 человек. Выздоровели 2474 человека.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7195 человек, остаются под наблюдением 309 человек, в том числе 140 – в условиях самоизоляции на дому.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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