В Ингушетии 15 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

НАЛЬЧИК, 2 июл – РИА Новости. Пятнадцать пациентов с коронавирусом в Пятнадцать пациентов с коронавирусом в Ингушетии находятся в реанимации, один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии с начала пандемии выявлены 3069 случаев заражения коронавирусом, скончались 69 человек, в том числе муфтий республики.

"Всего госпитализировано 169 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 69, из них 15 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая одного человека, подключенного к аппарату ИВЛ", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки в республике выявлено 19 новых случаев коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3088 человек. Выздоровели 2474 человека.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7195 человек, остаются под наблюдением 309 человек, в том числе 140 – в условиях самоизоляции на дому.