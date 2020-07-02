Володин: явка и поддержка поправок говорят о консолидации общества

"Действительно, и явка, и рекордная поддержка норм конституции говорят о многом, говорят о консолидации общества, и когда сегодня начинают рассуждать "а что это даст нашей стране?", это даст развитие, и если хотите, мы сегодня в этот этап вступаем", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 1".