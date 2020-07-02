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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573787586.html
Володин: явка и поддержка поправок говорят о консолидации общества
Явка и рекордная поддержка предложенных на голосование норм конституции говорят о консолидации общества, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:06
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
госдума рф
вячеслав володин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
конституция рф, госдума рф, вячеслав володин, политика

Володин: явка и поддержка поправок говорят о консолидации общества

13:06 02.07.2020
139
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Явка и рекордная поддержка предложенных на голосование норм конституции говорят о консолидации общества, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Действительно, и явка, и рекордная поддержка норм конституции говорят о многом, говорят о консолидации общества, и когда сегодня начинают рассуждать "а что это даст нашей стране?", это даст развитие, и если хотите, мы сегодня в этот этап вступаем", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 1".
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова после заседания ЦИК РФ
Вчера, 13:02Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова рассказала о поступивших обращениях в информационный центр ЦИК
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, по данным главы ЦИК, составила порядка 65%.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФГосдума РФВячеслав ВолодинПолитика
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