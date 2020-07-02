В Крыму поправки к Конституции поддержали более 1,1 миллиона избирателей

Ранее сообщалось, что поправки в конституцию поддержали 90,07% избирателей Крыма, принявших участие в голосовании, против высказались 9,08%. Явка составила 81,75%.

При этом на заседании избиркома все члены комиссии подписали итоговый протокол, тем самым утвердив итоги голосования. Всего в списки избирателей вошли 1 501 047 жителей Крыма.