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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573787558.html
В Крыму поправки к Конституции поддержали более 1,1 миллиона избирателей
Избирком Крыма утвердил итоги голосования по внесению изменений в Конституцию РФ: поправки поддержали свыше 1,1 миллиона крымчан, сообщил глава крымского... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:05
голосование по поправкам в конституцию
россия
михаил малышев
владимир путин
политика
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353
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россия, михаил малышев, владимир путин, политика

В Крыму поправки к Конституции поддержали более 1,1 миллиона избирателей

13:05 02.07.2020
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© РИА Новости / Мария Табак / Перейти в фотобанкУрны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
© РИА Новости / Мария Табак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Избирком Крыма утвердил итоги голосования по внесению изменений в Конституцию РФ: поправки поддержали свыше 1,1 миллиона крымчан, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев.
Ранее сообщалось, что поправки в конституцию поддержали 90,07% избирателей Крыма, принявших участие в голосовании, против высказались 9,08%. Явка составила 81,75%.
"Участникам голосования было выдано 1 миллион 227 тысяч 150 бюллетеней, число бюллетеней, содержавшихся в ящиках для голосования – 1 миллион 226 тысяч 531, число недействительных бюллетеней – 10 тысяч 400. (На вопрос – ред.) …одобряете ли вы изменения конституции Российской Федерации, ответили да 1 миллион 104 тысячи 730, нет - 111 тысяч 401", - сказал Малышев на заседании избиркома.
При этом на заседании избиркома все члены комиссии подписали итоговый протокол, тем самым утвердив итоги голосования. Всего в списки избирателей вошли 1 501 047 жителей Крыма.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияМихаил МалышевВладимир ПутинПолитика
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