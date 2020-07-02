Переболевший COVID-19 Педро Альмодовар написал сценарий к новому фильму

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Известный испанский режиссер Известный испанский режиссер Педро Альмодовар , преодолев коронавирус и находясь на изоляции в связи с пандемией, сосредоточился на работе и написал сценарий к новому фильму, в котором снимется испанская актриса Пенелопа Крус

"Я пережил его (COVID-19), как еще один грипп", - заявил Альмодовар в интервью агентству Efe

По его словам, после болезни он сосредоточился на написании сценария.

"Я закончил сценарий за эти три месяца, мы начнем работу уже в этом году, в октябре", - рассказал режиссер.

Как сообщается, Альмодовар снимет драму Madres paralelas ("Параллельные матери" - дословный перевод), в которой режиссер возвращается к "женской вселенной" и обращается к теме материнства. Как сообщил режиссер, речь в нем пойдет о двух матерях, которые рожают в один день, и жизнь которых развивается "по параллельной траектории".

"Отсюда такое название", - объяснил режиссер.

Главную роль в фильме исполнит Пенелопа Крус, которой очень понравилась история.

"Так что я смогу поработать со своей подругой", - заявил Альмадовар. Подготовка к съемкам начнется в октябре.

Альмодовар является обладателем двух премий "Оскар" за картины "Все о моей матери" (1999 год, категория "лучший фильм на иностранном языке") и "Поговори с ней" (2002 год, "лучший оригинальный сценарий"). Кроме того, "Поговори с ней" претендовал на получение премии в номинации "лучшая режиссура", а "Женщины на грани нервного срыва" (1988 год) - в категории "лучший фильм на иностранном языке".