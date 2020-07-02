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Переболевший COVID-19 Педро Альмодовар написал сценарий к новому фильму
Известный испанский режиссер Педро Альмодовар, преодолев коронавирус и находясь на изоляции в связи с пандемией, сосредоточился на работе и написал сценарий к... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:20
культура
коронавирус covid-19
кино и сериалы
пенелопа крус
педро альмодовар
испания
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, пенелопа крус, педро альмодовар, испания

Переболевший COVID-19 Педро Альмодовар написал сценарий к новому фильму

13:04 02.07.2020 (обновлено: 13:20 02.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Педро Альмодовар на 76-м Венецианском кинофестивале
Режиссер Педро Альмодовар на 76-м Венецианском кинофестивале
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Известный испанский режиссер Педро Альмодовар, преодолев коронавирус и находясь на изоляции в связи с пандемией, сосредоточился на работе и написал сценарий к новому фильму, в котором снимется испанская актриса Пенелопа Крус.
"Я пережил его (COVID-19), как еще один грипп", - заявил Альмодовар в интервью агентству Efe.
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По его словам, после болезни он сосредоточился на написании сценария.
"Я закончил сценарий за эти три месяца, мы начнем работу уже в этом году, в октябре", - рассказал режиссер.
Как сообщается, Альмодовар снимет драму Madres paralelas ("Параллельные матери" - дословный перевод), в которой режиссер возвращается к "женской вселенной" и обращается к теме материнства. Как сообщил режиссер, речь в нем пойдет о двух матерях, которые рожают в один день, и жизнь которых развивается "по параллельной траектории".
"Отсюда такое название", - объяснил режиссер.
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10 февраля, 20:21Культура
Педро Альмодовар рассказал, что хочет снять фильм с Тильдой Суинтон
Главную роль в фильме исполнит Пенелопа Крус, которой очень понравилась история.
"Так что я смогу поработать со своей подругой", - заявил Альмадовар. Подготовка к съемкам начнется в октябре.
Альмодовар является обладателем двух премий "Оскар" за картины "Все о моей матери" (1999 год, категория "лучший фильм на иностранном языке") и "Поговори с ней" (2002 год, "лучший оригинальный сценарий"). Кроме того, "Поговори с ней" претендовал на получение премии в номинации "лучшая режиссура", а "Женщины на грани нервного срыва" (1988 год) - в категории "лучший фильм на иностранном языке".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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КультураКоронавирус COVID-19Кино и сериалыПенелопа КрусПедро АльмодоварИспания
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