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Переболевший COVID-19 Педро Альмодовар написал сценарий к новому фильму
Известный испанский режиссер Педро Альмодовар, преодолев коронавирус и находясь на изоляции в связи с пандемией, сосредоточился на работе и написал сценарий к... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:04
2020-07-02T13:20
культура
коронавирус covid-19
кино и сериалы
пенелопа крус
педро альмодовар
испания
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, кино и сериалы, пенелопа крус, педро альмодовар, испания
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Известный испанский режиссер Педро Альмодовар
, преодолев коронавирус и находясь на изоляции в связи с пандемией, сосредоточился на работе и написал сценарий к новому фильму, в котором снимется испанская актриса Пенелопа Крус
.
"Я пережил его (COVID-19), как еще один грипп", - заявил Альмодовар в интервью агентству Efe
.
По его словам, после болезни он сосредоточился на написании сценария.
"Я закончил сценарий за эти три месяца, мы начнем работу уже в этом году, в октябре", - рассказал режиссер.
Как сообщается, Альмодовар снимет драму Madres paralelas ("Параллельные матери" - дословный перевод), в которой режиссер возвращается к "женской вселенной" и обращается к теме материнства. Как сообщил режиссер, речь в нем пойдет о двух матерях, которые рожают в один день, и жизнь которых развивается "по параллельной траектории".
"Отсюда такое название", - объяснил режиссер.
Главную роль в фильме исполнит Пенелопа Крус, которой очень понравилась история.
"Так что я смогу поработать со своей подругой", - заявил Альмадовар. Подготовка к съемкам начнется в октябре.
Альмодовар является обладателем двух премий "Оскар" за картины "Все о моей матери" (1999 год, категория "лучший фильм на иностранном языке") и "Поговори с ней" (2002 год, "лучший оригинальный сценарий"). Кроме того, "Поговори с ней" претендовал на получение премии в номинации "лучшая режиссура", а "Женщины на грани нервного срыва" (1988 год) - в категории "лучший фильм на иностранном языке".
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