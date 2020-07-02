Памфилова рассказала о поступивших обращениях в информационный центр ЦИК

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Информационный справочный центр ЦИК получил рекордное количество обращений во время голосования по поправкам в Конституцию РФ - более 620 тысяч, заявила глава ЦИК Информационный справочный центр ЦИК получил рекордное количество обращений во время голосования по поправкам в Конституцию РФ - более 620 тысяч, заявила глава ЦИК Элла Памфилова

"Теперь дам небольшую информацию по информационному справочному центру. По состоянию на утро 2 июля обработано 620 тысяч 265 обращений", - сказала Памфилова журналистам.

Так, по данным главы ЦИКа, в информационный центр поступило более 291 тыс звонков, обращений по чат-боту - 7,1 тысячи обращений, к интерактивной карте – 321,7 тысячи.