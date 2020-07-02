https://ria.ru/20200702/1573787256.html
Памфилова рассказала о поступивших обращениях в информационный центр ЦИК
Информационный справочный центр ЦИК получил рекордное количество обращений во время голосования по поправкам в Конституцию РФ - более 620 тысяч, заявила глава... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:02
2020-07-02T13:02
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
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элла памфилова, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости.
Информационный справочный центр ЦИК получил рекордное количество обращений во время голосования по поправкам в Конституцию РФ - более 620 тысяч, заявила глава ЦИК Элла Памфилова
.
"Теперь дам небольшую информацию по информационному справочному центру. По состоянию на утро 2 июля обработано 620 тысяч 265 обращений", - сказала Памфилова журналистам.
Так, по данным главы ЦИКа, в информационный центр поступило более 291 тыс звонков, обращений по чат-боту - 7,1 тысячи обращений, к интерактивной карте – 321,7 тысячи.
"Рекордное количество обращений в основном связано с желанием людей получить самую нужную для них информацию, где проголосовать, как, в какие сроки, разъяснения", - заключила Памфилова.