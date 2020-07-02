Почти 130 линий бонов установили на водоемах около Норильска

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Около 130 линий боновых заграждений общей протяженностью порядка 14,5 километра уже установили специалисты для сбора разлившихся нефтепродуктов на водоемах Норильска после аварии на ТЭЦ-3, сообщил РИА Новости в четверг представитель экстренных служб.
"Установлены 127 линий боновых заграждений протяженностью 14 километров 524 метра", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к ликвидации последствий аварии в настоящее время привлечены 335 человек и 194 единицы техники, в том числе четыре воздушных судна.
"Всего обработано сорбентом 129,8 километра береговой линии, в том числе за минувшие сутки - 2,9 километра", - добавил собеседник агентства.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.