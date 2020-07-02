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Почти 130 линий бонов установили на водоемах около Норильска
Около 130 линий боновых заграждений общей протяженностью порядка 14,5 километра уже установили специалисты для сбора разлившихся нефтепродуктов на водоемах... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:59
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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РИА Новости
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353
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разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

Почти 130 линий бонов установили на водоемах около Норильска

12:59 02.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
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Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Около 130 линий боновых заграждений общей протяженностью порядка 14,5 километра уже установили специалисты для сбора разлившихся нефтепродуктов на водоемах Норильска после аварии на ТЭЦ-3, сообщил РИА Новости в четверг представитель экстренных служб.
"Установлены 127 линий боновых заграждений протяженностью 14 километров 524 метра", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к ликвидации последствий аварии в настоящее время привлечены 335 человек и 194 единицы техники, в том числе четыре воздушных судна.
"Всего обработано сорбентом 129,8 километра береговой линии, в том числе за минувшие сутки - 2,9 километра", - добавил собеседник агентства.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Вчера, 06:10
В Норильске на месте аварии собрали 23 кубометра топливно-водяной смеси
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Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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