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Распространение нового коронавируса
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В Иране число жертв коронавируса превысило 11 тысяч
Число жертв коронавируса в Иране превысило 11 тысяч, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:57
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, иран, в мире

В Иране число жертв коронавируса превысило 11 тысяч

12:57 02.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 июл – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Иране превысило 11 тысяч, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
В эфире телеканала IRINN она отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2652 новых случая заражения коронавирусом, скончались 148 человек.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 232 863, жертв - 11 106. При этом на данный момент выздоровели не менее 194 098 человек.
"К сожалению, статистика по зараженным и госпитализированным во многих провинциях страны растет. Рекомендуем соотечественникам соблюдать социальную дистанцию, постоянно мыть руки и использовать маски", - добавила официальный представитель ведомства.
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Четырнадцатого июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трехзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля, а 29 июня в стране был установлен антирекорд смертности за сутки с самого начала пандемии - скончались 162 человека.
Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти Ирана решили с 5 июля ввести обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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