В Иране число жертв коронавируса превысило 11 тысяч

ТЕГЕРАН, 2 июл – РИА Новости. Число жертв Число жертв коронавируса Иране превысило 11 тысяч, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN она отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2652 новых случая заражения коронавирусом, скончались 148 человек.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 232 863, жертв - 11 106. При этом на данный момент выздоровели не менее 194 098 человек.

"К сожалению, статистика по зараженным и госпитализированным во многих провинциях страны растет. Рекомендуем соотечественникам соблюдать социальную дистанцию, постоянно мыть руки и использовать маски", - добавила официальный представитель ведомства.

Четырнадцатого июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трехзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля, а 29 июня в стране был установлен антирекорд смертности за сутки с самого начала пандемии - скончались 162 человека.

Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти Ирана решили с 5 июля ввести обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах.