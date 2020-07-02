В Крыму обнаружили кости древнего носорога

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Палеонтологи обнаружили в крымской пещере "Таврида" костные остатки древнего носорога стефаноринуса, сообщил ведущий методист зоологического музея Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского Дмитрий Старцев.
"Мы нашли зуб и ребро молодой особи древнего носорога стефаноринуса. Это двурогий носорог, похожий на современного африканского, около 2 метров высотой и 3,5 метра в длину. Кроме костей носорога, мы нашли рог крупной антилопы, возможно, это вид, которого мы ранее в пещере не находили. Есть кости быков, фаланга саблезубого тигра гомотерия. Уточнение видового состава фауны в районе пещера "Таврида" продолжается", - сказал Старцев, слова которого приводит пресс-служба университета.
© Фото : пресс-служба КФУУченые КФУ совместно с коллегами из Москвы и Екатеринбурга при новом исследовании пещеры “Таврида” обнаружили зубы древнего носорога стефаноринуса
Ученые КФУ совместно с коллегами из Москвы и Екатеринбурга при новом исследовании пещеры “Таврида” обнаружили зубы древнего носорога стефаноринуса
По данным пресс-службы, находка сделана совместно с учеными Крыма, Москвы и Екатеринбурга. Отмечается, что костные остатки древнего носорога стефаноринуса ранее не удавалось обнаружить на территории России.
Карстовая полость - пещера длиной более километра - была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы "Таврида" в 2018 году. Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных. В пещеру были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили специалисты разных областей - спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию. Были взяты пробы культур микробиологами, сейчас идет их изучение. Пещера, по мнению ученых, сохранялась запечатанной не менее миллиона лет.