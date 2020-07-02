Путин проведет по видеосвязи заседание оргкомитета "Победа"

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет по видеоконференции заседание российского организационного комитета "Победа", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня далее в течение дня президент проведет заседание российского организационного комитета "Победа" в режиме видеоконференции. Весьма представительный состав участников. Речь пойдет о предварительных итогах празднования 75-летия Великой Победы, хотя это растянуто на целый год", - рассказал Песков журналистам.
"Будет дана оценка самым главным инициативам и проектам, которые были инициированы и приурочены к этому году", - уточнил он.
Песков рассказал, что с докладами выступят секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и заместитель руководителя исполнительной дирекции Года памяти и славы по научной работе Елена Малышева.