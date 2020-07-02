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Путин проведет по видеосвязи заседание оргкомитета "Победа"
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет по видеоконференции заседание российского организационного комитета "Победа", сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:56
единая россия
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дмитрий песков
владимир путин
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353
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единая россия, андрей турчак, дмитрий песков, владимир путин, общество

Путин проведет по видеосвязи заседание оргкомитета "Победа"

12:56 02.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет по видеоконференции заседание российского организационного комитета "Победа", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня далее в течение дня президент проведет заседание российского организационного комитета "Победа" в режиме видеоконференции. Весьма представительный состав участников. Речь пойдет о предварительных итогах празднования 75-летия Великой Победы, хотя это растянуто на целый год", - рассказал Песков журналистам.
"Будет дана оценка самым главным инициативам и проектам, которые были инициированы и приурочены к этому году", - уточнил он.
Песков рассказал, что с докладами выступят секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и заместитель руководителя исполнительной дирекции Года памяти и славы по научной работе Елена Малышева.
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