Путин проведет по видеосвязи заседание оргкомитета "Победа"

"Сегодня далее в течение дня президент проведет заседание российского организационного комитета "Победа" в режиме видеоконференции. Весьма представительный состав участников. Речь пойдет о предварительных итогах празднования 75-летия Великой Победы, хотя это растянуто на целый год", - рассказал Песков журналистам.

"Будет дана оценка самым главным инициативам и проектам, которые были инициированы и приурочены к этому году", - уточнил он.