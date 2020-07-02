Песков: новая редакция Конституции станет фундаментом для будущего России

"Это вопрос будущего страны, ближайшего будущего. Разумеется... дать точную дату невозможно, да и, наверное, неуместно задавать вопрос, когда россияне почувствуют, но сейчас, когда россияне оказали такую поддержку всем инициативам по изменению в конституцию, конечно, это все станет фундаментом для лучшего будущего страны", - сказал Песков журналистам.