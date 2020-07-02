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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573786674.html
Песков: новая редакция Конституции станет фундаментом для будущего России
Новая редакция конституции станет фундаментом для лучшего будущего России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, каков план... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:55
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
дмитрий песков
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
конституция рф, дмитрий песков, политика

Песков: новая редакция Конституции станет фундаментом для будущего России

12:55 02.07.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Новая редакция конституции станет фундаментом для лучшего будущего России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, каков план Кремля на реализацию тех изменений, за которые голосовали россияне, и когда население почувствует изменения.
"Это вопрос будущего страны, ближайшего будущего. Разумеется... дать точную дату невозможно, да и, наверное, неуместно задавать вопрос, когда россияне почувствуют, но сейчас, когда россияне оказали такую поддержку всем инициативам по изменению в конституцию, конечно, это все станет фундаментом для лучшего будущего страны", - сказал Песков журналистам.
На уточняющий вопрос, какие реформы будут проведены в первую очередь, Песков ответил, что об этом говорить рано. "Это потребует и законодательных инициатив, и законотворчества и так далее, поэтому впереди предстоит работа", - заключил он.
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