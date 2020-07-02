https://ria.ru/20200702/1573786506.html
Песков: такую высочайшую явку и поддержку спрогнозировать было сложно
Высокий интерес к голосованию по поправкам в конституцию ожидался, но такую высочайшую явку и поддержку спрогнозировать было очень сложно, заявил... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:54
2020-07-02T13:04
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
дмитрий песков
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745850_0:0:3473:1954_1400x0_80_0_0_0a6899088f7926ac36c648cbc22fcc5b.jpg
https://ria.ru/20200702/1573752985.html
Сергей Николаша
Всем кто проголосовал ЗА огромное спасибо от большинства народа России.Вы сделали великое дело,вы поставили на место продажную оппозицию,дали смачного пинка так называемым либералам,теперь им только и остаётся что что-то шептать в полёте,но увы,их уже не слышно.
487
Алексей Беляев
позор! посчитали как надо. народ был против поправок но против карманной системы подсчета не попрешь
249
83
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745850_0:0:3473:1954_1400x0_80_0_0_0a6899088f7926ac36c648cbc22fcc5b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745850_742:0:3473:2048_1400x0_80_0_0_eaec6389e10e8a7e3e996596863a6141.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745850_1425:0:3473:2048_1400x0_80_0_0_c9bbc8a1a0f32feb7d01f08c785b75e1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, конституция рф, дмитрий песков, политика