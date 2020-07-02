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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573786506.html
Песков: такую высочайшую явку и поддержку спрогнозировать было сложно
Высокий интерес к голосованию по поправкам в конституцию ожидался, но такую высочайшую явку и поддержку спрогнозировать было очень сложно, заявил... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:04
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
дмитрий песков
политика
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https://ria.ru/20200702/1573752985.html
Всем кто проголосовал ЗА огромное спасибо от большинства народа России.Вы сделали великое дело,вы поставили на место продажную оппозицию,дали смачного пинка так называемым либералам,теперь им только и остаётся что что-то шептать в полёте,но увы,их уже не слышно.
487
позор! посчитали как надо. народ был против поправок но против карманной системы подсчета не попрешь
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745850_0:0:3473:1954_1400x0_80_0_0_0a6899088f7926ac36c648cbc22fcc5b.jpg
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РИА Новости
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россия, конституция рф, дмитрий песков, политика

Песков: такую высочайшую явку и поддержку спрогнозировать было сложно

12:54 02.07.2020 (обновлено: 13:04 02.07.2020)
7801
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Высокий интерес к голосованию по поправкам в конституцию ожидался, но такую высочайшую явку и поддержку спрогнозировать было очень сложно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Легко прогнозировался высокий интерес к теме поправок. Собственно, это было обусловлено общественной активностью в процессе формулирования поправок, инициирования поправок", - сказал Песков журналистам, комментируя результаты голосования по поправкам в конституцию.
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"Но, конечно, такую высочайшую явку и высочайший уровень поддержки, который на сегодняшний день уже отфиксирован, было спрогнозировать очень сложно", - добавил он.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
13862071501020
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФДмитрий ПесковПолитика
Популярные комментарии
Всем кто проголосовал ЗА огромное спасибо от большинства народа России.Вы сделали великое дело,вы поставили на место продажную оппозицию,дали смачного пинка так называемым либералам,теперь им только и остаётся что что-то шептать в полёте,но увы,их уже не слышно.
2 июля, 14:02
Сергей Николаша
461100322
позор! посчитали как надо. народ был против поправок но против карманной системы подсчета не попрешь
2 июля, 13:23
Алексей Беляев
1201021125
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