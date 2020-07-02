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Религия и мировоззрение
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Клирика собора в Уфе отстранили от служения после освящения дома
Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон временно отстранил от служения клирика Воскресенского собора в Уфе за освящение дома во время действия режима... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:55
религия и мировоззрение
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новости - религия и мировоззрение, уфа

Клирика собора в Уфе отстранили от служения после освящения дома

12:55 02.07.2020
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© Фото : официальный сайт Администрации городского округа город Уфа Республики БашкортостанВид с воздуха на город Уфа
Вид с воздуха на город Уфа
© Фото : официальный сайт Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон временно отстранил от служения клирика Воскресенского собора в Уфе за освящение дома во время действия режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте Уфимской епархии.
Ранее в местных СМИ была опубликована информация о том, что жители Уфы, борющиеся с застройщиком, который планирует возвести 34-этажное здание в их дворе на улице Шота Руставели, пригласили священника освятить их дом, а затем устроили крестный ход, несмотря на ограничительные меры из-за пандемии.
"Штатному клирику Воскресенского собора города Уфы протоиерею Александру Витальевичу Сапону. Определением моим Вы с 29 июня по 6 июля 2020 года запрещаетесь в служении за нарушение церковной дисциплины, а именно в нарушение санэпидрежима Вы пошли "освящать" какой-то периметр дома и в результате образовалось собрание, в организации которого в СМИ и интернете обвинили епархию, хотя она и не имела к этому никакого отношения", - говорится в указе митрополита Никона.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеУфа
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