Клирика собора в Уфе отстранили от служения после освящения дома

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон временно отстранил от служения клирика Воскресенского собора в Уфе за освящение дома во время действия режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте Уфимской епархии.

Ранее в местных СМИ была опубликована информация о том, что жители Уфы, борющиеся с застройщиком, который планирует возвести 34-этажное здание в их дворе на улице Шота Руставели, пригласили священника освятить их дом, а затем устроили крестный ход, несмотря на ограничительные меры из-за пандемии.

"Штатному клирику Воскресенского собора города Уфы протоиерею Александру Витальевичу Сапону. Определением моим Вы с 29 июня по 6 июля 2020 года запрещаетесь в служении за нарушение церковной дисциплины, а именно в нарушение санэпидрежима Вы пошли "освящать" какой-то периметр дома и в результате образовалось собрание, в организации которого в СМИ и интернете обвинили епархию, хотя она и не имела к этому никакого отношения", - говорится в указе митрополита Никона.