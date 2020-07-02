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В Кремле назвали главные задачи регионов
Основными задачами, стоящими сейчас перед главами регионов, является поддержка системы здравоохранения на должном уровне готовности и борьба с экономическими... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:53
дмитрий песков
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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дмитрий песков, общество

В Кремле назвали главные задачи регионов

12:53 02.07.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Основными задачами, стоящими сейчас перед главами регионов, является поддержка системы здравоохранения на должном уровне готовности и борьба с экономическими последствиями эпидемии коронавируса, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если говорить о задачах, связанных с эпидемией, то, хотя эпидемиологическая ситуация улучшилась настолько, чтобы не тормозить политическую жизнь в стране, все равно необходимость продолжения соответствующих мер предосторожности, необходимость поддерживания системы здравоохранения на должном уровне готовности, она никуда не исчезла", - рассказал Песков журналистам.
Это направление работы, по словам Пескова, будет оставаться в приоритете.
"Что касается экономических последствий, экономического кризиса и кризисных проявлений, это также является и будет оставаться одним из приоритетов. И, несомненно, это также будет оставаться приоритетом для президента в его работе", - сказал Песков, отвечая на вопрос, является ли противостояние экономическому кризису ключевой задачей, стоящей сейчас перед губернаторами.
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