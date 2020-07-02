В Кремле назвали главные задачи регионов

"Если говорить о задачах, связанных с эпидемией, то, хотя эпидемиологическая ситуация улучшилась настолько, чтобы не тормозить политическую жизнь в стране, все равно необходимость продолжения соответствующих мер предосторожности, необходимость поддерживания системы здравоохранения на должном уровне готовности, она никуда не исчезла", - рассказал Песков журналистам.

"Что касается экономических последствий, экономического кризиса и кризисных проявлений, это также является и будет оставаться одним из приоритетов. И, несомненно, это также будет оставаться приоритетом для президента в его работе", - сказал Песков, отвечая на вопрос, является ли противостояние экономическому кризису ключевой задачей, стоящей сейчас перед губернаторами.