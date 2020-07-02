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Мишустин рассказал о средствах на выплаты медикам за июль
Почти 7,5 миллиарда рублей выделят на президентские выплаты за июль медикам, борющимся с коронавирусом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
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Мишустин рассказал о средствах на выплаты медикам за июль

12:51 02.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Почти 7,5 миллиарда рублей выделят на президентские выплаты за июль медикам, борющимся с коронавирусом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня на заседании правительства мы рассмотрим вопрос о выделении почти 7,5 миллиардов рублей на президентские выплаты за июль для врачей, среднего и младшего персонала, а также водителей скорой помощи, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Премьер напомнил, что на прошлой неделе по поручению президента выплаты были продлены еще на два месяца - на июль и август.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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