Мишустин рассказал о средствах на выплаты медикам за июль

"Сегодня на заседании правительства мы рассмотрим вопрос о выделении почти 7,5 миллиардов рублей на президентские выплаты за июль для врачей, среднего и младшего персонала, а также водителей скорой помощи, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом", - сказал Мишустин на заседании правительства.