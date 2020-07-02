https://ria.ru/20200702/1573786096.html
Мишустин рассказал о средствах на выплаты медикам за июль
Почти 7,5 миллиарда рублей выделят на президентские выплаты за июль медикам, борющимся с коронавирусом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:51
2020-07-02T12:51
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здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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