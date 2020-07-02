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В Сирию за сутки вернулись почти 30 беженцев
Почти 30 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:50
война в сирии
ирак
сирия
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война в сирии, ирак, сирия, дамаск (город), в мире

В Сирию за сутки вернулись почти 30 беженцев

12:50 02.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий сирийской армии на на базе ВВС Сирии в провинции Хомс
Военнослужащий сирийской армии на на базе ВВС Сирии в провинции Хомс
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Почти 30 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на странице Минобороны России в Facebook.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 28 беженцев (в том числе: женщин – 8, детей – 15). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.
В места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 11 беженцев.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружено и уничтожено 34 взрывоопасных предмета.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация,запрещенная в России
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Война в СирииИракСирияДамаск (город)В мире
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