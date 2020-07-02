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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573785960.html
В Кремле назвали итоги голосования по поправкам в Конституцию триумфом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги голосования по поправкам в Конституцию. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:42
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
дмитрий песков
политика
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https://ria.ru/20200702/1573752985.html
Знаем как мы проголосовали, думаю, знает и президент.
63
В Кремле научились шутить :)
60
16
россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573783339_0:182:3318:2048_1400x0_80_0_0_1360088e088ed8201febd8b16903de41.jpg
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РИА Новости
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353
60
россия, конституция рф, дмитрий песков, политика

В Кремле назвали итоги голосования по поправкам в Конституцию триумфом

12:50 02.07.2020 (обновлено: 13:42 02.07.2020)
9883
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЭкран с предварительными итогами голосования по поправкам в Конституцию России в Центральной избирательной комиссии России
Экран с предварительными итогами голосования по поправкам в Конституцию России в Центральной избирательной комиссии России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Экран с предварительными итогами голосования по поправкам в Конституцию России в Центральной избирательной комиссии России
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги голосования по поправкам в Конституцию.

"Однозначно, считают (итоги. — Прим. ред.) триумфом. <...> По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину", — заявил он журналистам.

По словам Пескова, если повышенный интерес граждан к голосованию был ожидаем, то такую высокую явку и поддержку спрогнозировать было сложно. При этом ни о каком "разборе полетов" с главами регионов, которые показали самую низкую явку, не может быть и речи, подчеркнул он.
"Наоборот, собственно, основной критерий, обязательный для соблюдения для всех, был предельная чистота и транспарентность голосования", — добавил Песков.
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке в Саяногорске
Вчера, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
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Общероссийское голосование по поправкам в Основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97% процента, жалоб на серьезные нарушения не поступало.
Согласно результатам обработки всех протоколов, за изменения выступили 77,92 процента проголосовавших, против — 21,27.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФДмитрий ПесковПолитика
Популярные комментарии
Знаем как мы проголосовали, думаю, знает и президент.
2 июля, 13:02
ГБГлеб Бурлаков
38720016
В Кремле научились шутить :)
2 июля, 12:54
Александр И
36611115
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