https://ria.ru/20200702/1573785960.html
В Кремле назвали итоги голосования по поправкам в Конституцию триумфом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги голосования по поправкам в Конституцию. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:50
2020-07-02T13:42
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
дмитрий песков
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573783339_0:182:3318:2048_1400x0_80_0_0_1360088e088ed8201febd8b16903de41.jpg
https://ria.ru/20200702/1573752985.html
Глеб Бурлаков
Знаем как мы проголосовали, думаю, знает и президент.
63
Александр И
В Кремле научились шутить :)
60
16
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573783339_0:182:3318:2048_1400x0_80_0_0_1360088e088ed8201febd8b16903de41.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573783339_20:0:2751:2048_1400x0_80_0_0_3abc368f018212970e1f127b0d7ee331.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573783339_361:0:2409:2048_1400x0_80_0_0_118518a4896174583cf0094f5377ac06.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, конституция рф, дмитрий песков, политика
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
прокомментировал итоги голосования по поправкам в Конституцию.
"Однозначно, считают (итоги. — Прим. ред.) триумфом. <...> По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину", — заявил он журналистам.
По словам Пескова, если повышенный интерес граждан к голосованию был ожидаем, то такую высокую явку и поддержку спрогнозировать было сложно. При этом ни о каком "разборе полетов" с главами регионов, которые показали самую низкую явку, не может быть и речи, подчеркнул он.
"Наоборот, собственно, основной критерий, обязательный для соблюдения для всех, был предельная чистота и транспарентность голосования", — добавил Песков.
Общероссийское голосование по поправкам в Основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97% процента, жалоб на серьезные нарушения не поступало.
Согласно результатам обработки всех протоколов, за изменения выступили 77,92 процента проголосовавших, против — 21,27.