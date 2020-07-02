В Кремле назвали итоги голосования по поправкам в Конституцию триумфом

По словам Пескова, если повышенный интерес граждан к голосованию был ожидаем, то такую высокую явку и поддержку спрогнозировать было сложно. При этом ни о каком "разборе полетов" с главами регионов, которые показали самую низкую явку, не может быть и речи, подчеркнул он.