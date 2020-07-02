В Кремле заявили об отсутствии заказной явки на голосовании по поправкам

"Нет, об этом не может быть и речи", - ответил Песков на вопрос журналистов, будет ли Кремль устраивать "разбор полетов" регионам, которые показали наименьшую явку.

Он отметил, что никакой "заказной явки или заказного результата нет и не было". "Наоборот, собственно, основной критерий, обязательный для соблюдения для всех, был предельная чистота и транспарентность голосования", - добавил Песков.