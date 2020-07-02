В Кремле прокомментировали итоги голосования по Конституции в НАО

Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, по данным главы ЦИК, составила порядка 65%. В Ненецком округе 54,57% избирателей не поддержали поправки в конституцию, 44,42% проголосовали за.

"Там разные факторы. Во-первых, если это проецировать на общее количество избирателей по стране, конечно, количество избирателей, которые голосовали против в Ненецком автономном округе, оно весьма незначительное. Хотя это позиция, которую заняли эти люди. И, безусловно, хотя они в абсолютном меньшинстве, но они имеют на это право, в этом и суть голосования. Но также очевидно, что на такие результаты голосования оказали влияние другие факторы, которые важны для жителей региона. Нельзя исключать, что тематика объединения субъектов также была соответствующим образом воспринята в этом округе и повлияла на результат", - сказал Песков журналистам.