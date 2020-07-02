https://ria.ru/20200702/1573785778.html
В Кремле прокомментировали итоги голосования по Конституции в НАО
В Кремле не исключают, что на итоги голосования по поправкам в конституцию в Ненецком автономном округе повлияла тематика объединения региона с Архангельской... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:47
2020-07-02T12:56
дмитрий песков
голосование по поправкам в конституцию
ненецкий автономный округ
конституция рф
архангельская область
политика
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https://ria.ru/20200702/1573774359.html
Вера Андреева
И не стыдно никому, за этот фарс!
355
Липатова Ольга
Да почему фарс- то? Я ходила и голосовала. Почему мне должно быть стыдно?
283
45
ненецкий автономный округ
архангельская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745923_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_777e2d3b50a13562d2ece633f08efd8f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, ненецкий автономный округ, конституция рф, архангельская область, политика
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
В Кремле не исключают, что на итоги голосования по поправкам в конституцию в Ненецком автономном округе повлияла тематика объединения региона с Архангельской областью
, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, по данным главы ЦИК, составила порядка 65%. В Ненецком округе 54,57% избирателей не поддержали поправки в конституцию, 44,42% проголосовали за.
"Там разные факторы. Во-первых, если это проецировать на общее количество избирателей по стране, конечно, количество избирателей, которые голосовали против в Ненецком автономном округе, оно весьма незначительное. Хотя это позиция, которую заняли эти люди. И, безусловно, хотя они в абсолютном меньшинстве, но они имеют на это право, в этом и суть голосования. Но также очевидно, что на такие результаты голосования оказали влияние другие факторы, которые важны для жителей региона. Нельзя исключать, что тематика объединения субъектов также была соответствующим образом воспринята в этом округе и повлияла на результат", - сказал Песков журналистам.
В конце мая было объявлено, что власти Архангельской области и НАО подготовят программу совместного развития двух регионов. В нее войдут меры, которые позволят качественно улучшить социально-экономическое положение каждого из субъектов. Программа предполагает прежде всего экономическую интеграцию регионов, создание новых рабочих мест, диверсификацию экономики.